Şiddet, Milli Güvenlik Sorunu Olmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şiddet, Milli Güvenlik Sorunu Olmalı

Kamu Başdenetçisi Malkoç, şiddetin milli güvenlik sorunu olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

07.10.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Şiddet konusu, özellikle kadına, çocuğa, kırılgan gruplara yönelik şiddet konusu mutlaka bir milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı ve mutlaka devletin bütün kurumları eylem planı hazırlamalı." dedi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK) medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KDK'nin 2010'daki anayasa değişikliğiyle toplumun hayatına giren anayasal bir kurum olduğunu belirten Malkoç, kurumun ana görevinin devlet ile vatandaş arasında ortaya çıkan sorunları arabulucu olarak dostane çözmek olduğunu söyledi.

Malkoç, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün sağlanması, insan haklarının gelişmesi ve bu anlamda toplumun bütün fertlerinin anayasal haklarını uygulamada korumaya çalıştıklarını anlatarak, "Bu çalışmalar esnasında milletimize layık olmaya ve hukukun üstünlüğünü temin etmeye çalıştık. Bu süre zarfında 236 bin 532 yazılı başvuru aldık, 78 bin 123 tavsiye kararı verdik. Bu tavsiye kararının dışında dostane çözüme kavuşturduğumuz 19 bin 199 sorun olmuştur. Bunlar yazılı başvurularla alakalı." bilgisini verdi.

"Kararlara uyma oranı yüzde 80'e çıktı"

Sözlü olarak kendilerine ulaşan 1 milyon 352 bin 500 vatandaşın da sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade eden Malkoç, "KDK'nin kararlarına uyma oranı başlangıçta yüzde 20 civarındaydı, şu anda yüzde 80 civarına çıktı. Bu, Avrupa ombudsmanlarının ortalamasıdır. Her yıl ortalama 90 bin ila 110 bin arasındaki konunun yargıya intikalinin önüne geçtik. Bu anlamda mahkemelerin yükünü hafiflettik." diye konuştu.

Malkoç, KDK'nin önündeki en büyük engelin yeterince tanınmaması olduğu değerlendirmesinde bulunarak, bu anlamda kurumun ne olduğunu, nasıl başvuru yapıldığını anlatmak için 81 ilde çeşitli programlar yaptıklarını aktardı.

Gazze'yle ilgili "Dünyanın En Büyük Açık Hava Hapishanesinden Dünyanın En Büyük Çocuk Mezarlığına" konulu rapor hazırladıklarını belirten Malkoç, şunları kaydetti:

"Kapaktaki görüntüler çok çarpıcı, etkileyici. Bu tarafta Hitler'in 1940'larda öldürüp toplu mezara gömdüğü Yahudiler, burada da İsrail'in topluca katlettiği 45 bine yakın Filistinlilerin bir kısmının toplu mezarı görünüyor. Bunu dünyadaki bütün uluslararası insan hakları kurumlarına dağıttık. O kadar etkili oldu ki geçen ay İtalya'da uluslararası bir ombudsmanlık toplantısı oldu ve bu toplantıda İsrail ombudsmanı, bizim konuşmamızı engellemek için komiteye başvurdu."

Malkoç, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla ilgili de adımlar attıklarını, mart ayında Ukrayna'ya giderek Rusya'da esir olan Ukraynalıların aileleriyle görüştüklerini, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı esirleri de ziyaret ederek onlarla ilgili rapor hazırlamak için ilgili yerlerden talepte bulunduklarını bildirdi.

En sık yapılan başvuru konularını sıraladı

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Malkoç, "Devlet ile vatandaş arasında en çok hangi problem var?" şeklindeki soru üzerine, "Başvurular yıllara göre değişiyor. Toplumun gündeminde hangi sıkıntı, hangi sorun varsa o konular öncelik arz ediyor. Örneğin, Kovid-19 döneminde sağlık ve ekonomiyle ilgili sorunlar ön plana çıktı. Ama bir başka dönemde eğitim ön plana çıktı. Genel olarak bir sıralama yaparsak; birinci sırada sosyal güvenlikle, adaletle, cezaevleriyle, eğitimle, yerel yönetimlerle, belediyelerle, gençliğin sorunları ve aileyle ilgili konular gündeme gelmektedir. Bazen bizim verdiğimiz bir karar, onbinleri, yüzbinleri, hatta milyonları etkileyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Başdenetçi Malkoç, "Toplumda maalesef 'Suçlular yeterince cezalandırılamıyor, suç makinesi gibi olan kişiler dışarıda.' şeklinde algı var. Size bu noktada yapılan başvurular var mı?" yönündeki soru üzerine ise yargıyla ilgili kendilerine çok sayıda başvuru geldiğini ancak 6328 sayılı Kanun'da yargının, kendi görev alanlarının dışında tutulduğunu söyledi.

"Şiddet konusu milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi"

Türkiye'de şiddetin genel olarak her alanda bulunduğunu, bundan en fazla etkilenenlerin de çocuklar ve kadınlar olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığıyla, Adalet Bakanlığıyla temas halindeyiz. Bu konu Türkiye'nin milli güvenlik sorunlarından biri haline geldi. İlgili kurumların, Milli Güvenlik Kurulunun bu şiddet konusunu özel olarak incelemesi gerektiğini şifahi olarak ilgili kurumlara ilettik. Şiddet konusu, özellikle kadına, çocuğa, kırılgan gruplara yönelik şiddet konusu mutlaka bir milli güvenlik sorunu olarak ele alınmalı ve mutlaka devletin bütün kurumları eylem planı hazırlamalı. Sadece Aile Bakanlığının veya kadınla ilgili kuruluşların tek başına üstesinden gelebileceği bir sorun değil. Aynı şekilde uyuşturucuyla mücadele, kumar da milli güvenlik sorunu olarak Milli Güvenlik Kurulunda değerlendirilmeli."

"Gazze, uluslararası hukukun bütün kurallarının çiğnendiği yerdir"

Malkoç, Gazze'yle ilgili kendilerine çok başvuru gelmediğini de belirterek, "Ama Gazze'yle ilgili hükümetin veya ilgili makamların yaptığı uygulamalarla ilgili bizlere başvuru geldi. Buna ticari konular dahil. Biz, bütün bunları kendi yasal sınırlarımız içinde değerlendirdik. Karar vermediğimiz konularda da ilgili bakanlarla görüşme yaptık. Gazze'yle ilgili yaptığımız çalışmalar, çoğunluklu olarak yurt dışındaki diğer ombudsmanlarla irtibatlı olmamız." diye konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana 25'e yakın uluslararası toplantıya katıldığını, bu toplantılarda Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini gündeme getirdiğini aktaran Malkoç, "Özellikle Avrupa ombudsmanlarının katıldığı toplantılarda bu konuyu hiç gündeme getirmiyorlar ama biz gündeme getirince de gelip teşekkür ediyorlar. Bu insanlığın sınavıdır. Gazze, dünyada bir dönüm noktasıdır. Uluslararası hukukun bütün kurallarının çiğnendiği yerdir. Türkiye ombudsmanlığı olarak sadece Türkiye'deki hukuki konular değil, dünyadaki uluslararası alanda insan haklarıyla ilgili, hukukun üstünlüğüyle ilgili çabamızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Şeref Malkoç, Güncel, ankara, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddet, Milli Güvenlik Sorunu Olmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
13:08 Tekirdağ’da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
11:37 Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv’e füze saldırısı başlattı Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:03:58. #1.11#
SON DAKİKA: Şiddet, Milli Güvenlik Sorunu Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.