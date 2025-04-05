Sidney'de Türk Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sidney'de Türk Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü

Avustralya'nın Sidney şehrindeki Türk Kültür Festivali, binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Farklı milletlerden birçok katılımcının ilgi gösterdiği festivalde Türk mutfağı ve geleneksel sanatlar sergilendi. Etkinlik, din görevlisi tarafından okunan ezan ile duygusal anlara sahne oldu.

05.04.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sidney'de Türk Kültür Festivali'ne yoğun ilgi

SİDNEY - Avustralya'nın Sidney şehrinde düzenlenen ve kültürel lezzetler ile geleneksel sanatların buluştuğu Türk Kültür Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Avustralya'nın Sidney kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türk Kültür Festivali, büyük ilgi gördü. Auburn semtindeki Gelibolu Camii yerleşkesinde düzenlenen etkinlik, farklı milletlerden binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Festivalin Cuma gününe denk gelmesiyle Cumberland Belediyesi'nden alınan özel izinle, Gelibolu Camii Din Görevlisi Abdülhalim Erkoç tarafından minare hoparlöründen ezan okundu. Sidney semalarında yankılanan ezan, duygusal anlara sahne olurken, birçok Müslüman bu anlara gözyaşlarıyla eşlik etti.

Festival ahilik ve pazar duasıyla başladı

Gelibolu Camii Türk İslam Kültür Derneği tarafından organize edilen 2025 Türk Kültür Festivali, Din Görevlisi Abdülhalim Erkoç'un yaptığı ahilik ve pazar duasıyla açıldı. Festivalde stant açan esnaflar duaya hep bir ağızdan "amin" dedi.

Zengin kültürel içerik

Festival alanında kitaplar, gravürler, hüsn-ü hat eserleri, geleneksel el sanatları, resimler, ebru, İslami kaligrafi gibi sanat dalları sergilenirken, Türk mutfağından çeşitli lezzetler, Türk kahvesi, lokum, simit gibi yiyecekler de ziyaretçilere sunuldu. Ayrıca kıyafet, takı ve aksesuarlar da stantlarda yer aldı. Etkinliğe farklı milletlerden çok sayıda kişi katılırken, ziyaretçiler Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Festival, ülkeler arası kültürel bir köprü görevi görürken, Avustralyalıların da yoğun ilgisini çekti. Organizasyon, yerli ve yabancı medya tarafından da takip edildi.

"Bu festival Türk toplumunun bir araya geldiği önemli bir buluşma noktası"

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Sidney Gelibolu Camii Din Görevlilerinden Enise Erkoç, "Sidney'de Auburn Gelibolu Camisi'nde geleneksel Bayram Festivali'nde vatandaşlarımızla bir aradayız. Stantlarda farklı ürünler satılıyor. İstanbul baskılı, tevekkül yazılı, İslami değerlerimizi yansıtan tişört ve aksesuarlar dikkat çekiyor. Bu festival, Türk toplumunun birlik ve beraberliğini sağlayan bir buluşma noktası. Daha önce tanımadığımız insanlarla tanışma fırsatı buluyoruz. Gurbet diyarında kendi insanlarımızla, kültürümüzle ve mutfağımızla bir aradayız. İnsanların yalnızlık çektiği bir ortamda bu tür etkinlikler çok kıymetli. Buraya sadece Türkler değil, Pakistan, Hindistan, Arap ülkeleri, Uzak Doğu gibi birçok yerden katılım oluyor. Adeta büyük bir aile buluşması gibi" dedi.

"Beklentimizin çok üzerinde bir ilgi oldu"

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan bir diğer din görevlisi Abdülhalim Erkoç ise "Cami yerleşkesinde dün başlayan ve iki gün sürecek olan festivalimizde hüsnühat, kitaplar, elbiseler, aksesuarlar, takılar gibi pek çok ürün yer alıyor. Pakistan, Hindistan, Çin, Japonya, Kore, İrlanda ve İngiltere gibi ülkelerden gelenler festivali ziyaret ediyor. Avustralyalılar özellikle Türk lokumu, kahvesi ve simidine büyük ilgi gösteriyor. Tahminlerimize göre iki günde toplam 20 bin kişi festivali ziyaret etti. Bu katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u Avustralyalı. Bu festival sayesinde hem Türk kültürü hem de İslam kültürü tanıtılmış oldu. Anzaklar ve Çanakkale Savaşı'ndan doğan dostluk köprüleri bu festivallerle daha da güçleniyor. Şu an Türkiye ve Avustralya arasında güçlü bir bağ var" şeklinde konuştu.

Yerel yöneticiler de ilgi gösterdi

Festivalde ayrıca Avustralya'nın yerel yöneticilerinin de stantları gezerek hediyelik eşyalar satın aldığı gözlemlendi. Festival, bugün düzenlenecek ışık ve renk gösterileriyle gece saatlerinde sona erecek.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Gastronomi, Avustralya, Etkinlik, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney'de Türk Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

20:39 Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi Polis helikopterini görünce Türk bayrağı açıp, selam verdi
19:18 İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek Kar uyarısı yapıldı İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek! Kar uyarısı yapıldı
19:08 Okan Buruk’un burnunu sıkan Jose Mourinho’ya 3 maç ceza Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho'ya 3 maç ceza
18:03 Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı’na aday oldu Eski milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu
17:08 İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı İsrail ordusunun sağlık çalışanlarını infaz ettiği görüntüler ortaya çıktı
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
08:56 İsmail Kartal Mourinho’ya sahip çıktı İsmail Kartal Mourinho'ya sahip çıktı
08:45 Kartalkaya’daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş Kartalkaya'daki yangın faciasında personel araba derdine düşmüş
08:43 Tarihi çöküş durdurulamıyor Trilyon dolarlar eridi Tarihi çöküş durdurulamıyor! Trilyon dolarlar eridi
08:39 Bir ilçe alarmda Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi Bir ilçe alarmda! Vakalar patladı, aciller doldu, ilaçlar tükendi
08:30 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
08:20 Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber Beyin kanaması geçiren Naşit Özcan hakkında yeni haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2025 22:33:28. #7.13#
SON DAKİKA: Sidney'de Türk Kültür Festivali Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement