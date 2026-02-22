Şifa Kaynağı: Isırgan Çorbası - Son Dakika
Şifa Kaynağı: Isırgan Çorbası

Şifa Kaynağı: Isırgan Çorbası
22.02.2026 11:22
Samsun'da ısırgan otu ile yapılan çorba, bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında.

Samsun ve çevresinde yabani olarak yetişen ısırgan otu ile hazırlanan çorba, yörede şifa niyetine sıklıkla tüketiliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında ısırgan çorbasının yapımı anlatıldı.

Antioksidan özelliğe sahip olan, çay, salata veya yemeklerde kullanılan ısırgan otunun en bilinen tüketim şeklinin "bahar çorbası" olduğu belirtiliyor.

Isırgan çorbası, haşlanıp doğranan taze ısırganla

genellikle mısır unlu-terbiyeli şekilde hazırlanıyor.

Damak tadına göre baharatla lezzetlendirilen ısırgan çorbası, bahar aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin birçok coğrafyasında yabani olarak yetişen ısırgan otu ile yapılan ve şifa niyetine tüketilen yeşil renkli çorba, damakta hafif buruk ancak farklı bir lezzet bırakıyor.

Isırgan otlarını temizlerken eldiven takılması öneriliyor

Isırgan çorbası tarifini AA muhabirine anlatan şef Fatih Sezenlik, ısırgan otlarını temizlerken elleri yakmaması için mutlaka eldiven kullanılması gerektiğini söyledi.

Sezenlik, "Temizlenen ısırgan otlarının renklerinin yeşil kalması için mutlaka kaynayan suya ekleyip haşlamamız gerekiyor." dedi.

Isırgan çorbası için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

1 kilogram ısırgan otu500 gram tereyağı1 baş soğan5 diş sarımsakFırınlanmış mısır unuBuğday unuTuzPul biberYapılışı

1. Isırgan otlarının yaprakları sap kısımlarından ayrılır.

2. Ayıklanan ısırgan yaprakları bol su ile 3 ya da 4 kez yıkanır.

3. Isırgan otları haşlanmadan önce üzerine sıcak su gezdirerek süzgece alınır.

4. Isırgan otları kaynayan sıcak suya (ılık ya da sıcak suya atıldığında ısırgan otları kararır) atılarak kapağı kapalı şekilde 30 dakika haşlanır.

5. Haşlanan ısırgan, blenderden geçirerek püre haline getirilir.

Çorbanın terbiyesi için

1. Başka bir tencerede tereyağı eritilir.

2. 4-5 diş sarımsak ve orta boy bir soğan doğranarak tereyağına atılır.

3. Üç çorba kaşığı fırınlanmış mısır ununa ve 1 çorba kaşığı buğday unu eklenerek çırpma teli ile karıştırılır.

4. Unların topaklanmasını engellemek için 1 su bardağı soğuk su eklenerek karıştırılır.

5. Püre haline getirilen ısırgan da tencereye eklenir.

6. Kaynamaya başlayan ısırgan çorbasına isteğe göre tuz ve pul biber eklenir.

7. Üç-dört dakika kaynadıktan sonra servis edilir.

Kaynak: AA

Yabani, Samsun, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
