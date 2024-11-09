Sıfır Atık Projesi ve Haydar Aliyev Vakfı COP 29'da Ortak Pavilyon Açacak - Son Dakika
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Sıfır Atık Projesi ve Haydar Aliyev Vakfı COP 29'da Ortak Pavilyon Açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, 11-22...

09.11.2024 11:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'ın girişimleriyle başlatılan Sıfır Atık Projesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva'nın başkanlığını yürüttüğü Haydar Aliyev Vakfı, 11-22 Kasım'da Bakü'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP 29) ortak pavilyon açacak.

"Dayanışma Merkezi" isimli ortak pavilyon, COP 29'un kamuya açık "Yeşil Alanı"nda kurulacak ve burayı hem konferans katılımcıları hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ziyaret edebilecek.

Sıfır Atık Projesi, pavilyonda, atık yönetimi ve geri dönüşüm, çevreye duyarlılık programları ve yenilikçi çözümler alanındaki projelerini tanıtacak.

Haydar Aliyev Vakfı da eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel projelerinin yanı sıra çevre koruma girişimlerine ilişkin faaliyetlerini kamuoyu ile paylaşacak.

Pavilyonda, her iki kuruluşun projeleriyle ilgili interaktif alan da oluşturulacak.

Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede bayrak taşıyıcı projesi olan "Sıfır Atık Projesi", Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de, çevre konularında farkındalığı artırmak, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak atıkları kontrol altına alabilmek üzere başlatıldı.

Küresel bir marka haline gelen, bütün dünyanın örnek aldığı bir çevre hareketi ve ekonomik döngü modeline dönüşen proje ile 2035'te, geri dönüştürülebilir tüm atıkların yüzde 60'ının geri dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Mihriban Aliyeva, Haydar Aliyev, Emine Erdoğan, İlham Aliyev, İlham Aliyev, Güncel, Kültür, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Projesi ve Haydar Aliyev Vakfı COP 29'da Ortak Pavilyon Açacak - Son Dakika

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