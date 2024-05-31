İzmir\'de sigarayı bırakma polikliniğine başvurular artıyor

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İZMİR'de Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sigarayı bırakma polikliniğine başvuruların her geçen gün arttığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atike Demir, son dönemde sigarayı bırakmak isteyenler arasında alternatif tıp yöntemlerinin de giderek popülerleştiğini ifade edip, uyarılarda bulundu. Dr. Demir, "Biorezonans ya da akupunktur gibi yöntemler, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tedavi yöntemi olarak önerilmiyor. Çünkü bu yöntemlerin bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmadı. Yüksek maliyetler harcayıp sigarayı bırakamayan ve bizden destek isteyen çok hastamız var" dedi.

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Atike Demir, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Tütünsüz Günü. 31 Mayıs bizim için çok önemli. Tüm dünyada şu anda 1 milyar 300 milyon kişi ile ülkemizde de yaklaşık 25 milyon kişinin sigara içtiği tahmin ediliyor. Onların sigarayı bırakmaları ve içmeyen kişilerin de sigaraya başlamaması için Dünya Tütünsüz Günü'nde insanların uyarılması gerekiyor. Bugün tüm dünyada bunun için etkinlikler düzenleniyor" dedi.

Bir kamu hastanesi olarak sigarayı bırakma polikliniğine çok sayıda başvuru aldıklarını kaydeden Uzm. Dr. Demir, "Özellikle son dönemlerde sağlık konusunda insanların farkındalığı ile sigara konusunda bilgilendirmeler arttıkça sigarayı bırakmak isteyenlerin sayısı artıyor. Hastalar da gelip tedavi olduktan sonra yakınlarının ve diğer kişilerin sigarayı bırakması için teşvik edici oluyor. Biz de bundan memnun oluyoruz. Çünkü sayılar her geçen gün artıyor. Başarı oranları da bunun bir kanıtı" diye konuştu.

'SİGARAYI BIRAKANLAR BİR YIL TAKİP EDİLMELİ'

Sigarayı bırakma tedavisinde sürenin kişiden kişiye değiştiğini belirten Dr. Demir, kişinin bağımlılık düzeyi ile sağlık durumunun etkili olduğunu söyledi. Sigarayı bırakma konusunda kesin kararlı kişilerin daha kısa sürede tedaviden sonuç aldığını anlatan Dr. Demir "Sigarayı bırakma konusunda önemli olan kişinin hazır olması, bırakmaya kararlı olmasıdır. Bu durumun devamı için kişinin desteklenmesi lazım. Biz gelen hastalarımıza motivasyon ve davranışsal destek tedavisi veriyoruz. Beraberinde gereken hastalara ilaç tedavisi de uyguluyoruz. Bu tedaviler sonrasında hastalarımızı 1 yıl boyunca sigarayı bıraksa da takip ediyoruz. Çünkü kişi sigarayı bıraktıysa bunu tam olarak söyleyebilmek için 6 ayın geçmesi gerekir. 1 hafta sigara içmemek sigarayı bıraktı, demek değildir. Tekrar geri dönmemesi için 1 yıllık takip gerekli."

'İLAÇ TEDAVİSİ İLE DESTEKLENEBİLİR'

Sigarayı bırakma polikliniğine gelen hastaları sigaranın sağlık, çevre ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri konusunda bilgilendirdiklerini söyleyen Dr. Demir, kişinin sigarayı bırakmaya hazır hale getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Kişinin başkalarının zorlaması ya da desteğiyle değil kendi isteğiyle bu işe başlaması başarı oranını çok arttırıyor. Aynı zamanda yaşam tarzını değiştirerek davranışsal değişiklikler ile bu tedavinin kalıcı hale gelmesini sağlıyoruz. İlaç tedavisi bu tedavinin destek ayağını oluşturuyor. Aynı zamanda ilaçları kullanarak da hastanın sigarayı çok daha kolay bırakmasını sağlıyoruz" dedi.

'BİOREZONANS YA DA AKUPUNKTUR TEDAVİ YÖNTEMİ OLARAK ÖNERİLMİYOR'

Sigarayı bırakma yöntemleri arasında son dönemde alternatif tıbbın giderek yaygınlaştığını anlatan Dr. Demir, bu yöntemlerle başarı elde edemeyip kendilerine başvuran çok hasta bulunduğunu kaydederek, "Kamuoyunda en çok duyulan sigara bırakma yöntemleri arasında biorezonans ya da akupunktur gibi yöntemler var. Ancak Dünya Sağlık Örgütü (DSO) tarafından bunlar tedavi yöntemi olarak önerilmiyor. Çünkü DSO'nun önermesi için herhangi bir yöntemin bilimsel olarak etkinliğinin kanıtlanması lazım. Bu yöntemlerin etkinliği kanıtlanmadığı için biz bunları önermiyoruz. DSO tarafından önerilen tedaviler ilaç tedavisi, nikotin ve 'yerine koyma' tedavisidir. Alternatif tıbba yöneldiği için yüksek maliyetler harcayıp sigarayı bırakamayanlar var. Her özel kurum farklı tedavi rakamları uyguluyor. Ama bu yöntemleri deneyip bırakamayan ve bizden destek isteyen çok hastamız var" diye konuştu.