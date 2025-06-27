Siirt'te "Koruyucu Aile Günü" kutlandı - Son Dakika
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Siirt'te "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Siirt\'te "Koruyucu Aile Günü" kutlandı
27.06.2025 17:55
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Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Siirt'te "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, koruyucu aile müessesesinin kadim kültür ve tarihlerinde esasen hep yer alan bir müessese olduğunu söyledi.

Koruyucu aile kültürünün eskiden beri zor zamanlarda birbirine sahip çıkmanın adı olduğunu ifade eden Kızılkaya, "Yetim kalanlar, öksüz kalanlar yurtlarda beslenip barındırılmak yerine, tarih boyunca önce en yakındaki akrabaları, amcası, dayısı, teyzesi gibi yakınları, sonra ikinci ve üçüncü derece akrabaları ya da komşuları tarafından sahiplenilmiş, birbirimize bu şekilde sahip çıkmışız." dedi.

Koruyucu aile modelinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca büyük bir özenle yürütüldüğünü belirten Kızılkaya, bunun sadece sosyal hizmet olarak değil aynı zamanda vicdan, merhamet ve bir vefa seferberliği olarak devam ettiğini bildirdi.

Türkiye'de binlerce çocuğun sevgi, güven ve şefkati koruyucu ailelerin yanında bulabildiğine dikkati çeken Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Bir çocuğa tam anlamıyla aile sıcaklığını hiçbir kurum veremez. 2025 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 'Aile Yılı' olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda aile yapımızı güçlendirmeye, korumaya ve desteklemeye yönelik pek çok faaliyetler planlanmaktadır ve uygulanmaktadır. Koruyucu aile modeli de bu sürecin en güçlü, en anlamlı örneklerinden birisidir. Bir çocuğun hayatına dokunmak, onun geleceğini değiştirmek ve ona umut olmak, işte bu her insanın yüreğinde taşıması gereken ciddi bir sorumluluktur."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da çocuklar için büyük anlam taşıyan bir konuyu ele almanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bir çocuğun sağlıklı gelişimi için güvenli bir çevrede ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesinin hayati derecede önemli olduğunu ifade eden Sidar, "Ne kadar iyi düzenlenmiş olursa olsun hiçbir kurum bakımı, bir çocuğun 'anne' diye sarılabildiği, 'baba' diye seslenebildiği sıcak bir yuvanın yerini tutamaz. İşte tam da bu nedenle koruyucu aile hizmet modelini çok önemsiyoruz." dedi.

"Koruyucu ailelik, bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmaz, o çocuğun geleceğini aydınlatır. Bu, aynı zamanda toplumsal vicdanın, sosyal dayanışmanın ve gerçek insanlığın bir göstergesidir." diyen Sidar, bu programda çocukların sesine kulak verdiklerini ve onların hayallerine ortak olduklarını kaydetti.

Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi tarafından sahnelenen ve koruyucu ailenin önemini anlatan gösteri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Programda, Batman'da yaşayan ve ikişer çocuğa koruyucu aile olan Medine Özlük ve Medine Borak, koruyucu aile olma süreçleri hakkında bilgi verdi, çocuklarla olan ilişkilerini anlattı.

Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Özlük ve Borak'a çiçek ve teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'te 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı - Son Dakika

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