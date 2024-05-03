Siirt Üniversitesi öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi - Son Dakika
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Siirt Üniversitesi öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi

Siirt Üniversitesi öğrencileri Filistin eylemlerine destek verdi

Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri, ABD ve İngiltere'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine yaptıkları yürüyüşle destek verdi.

03.05.2024 14:54
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Siirt Üniversitesi (SİÜ) öğrencileri, ABD ve İngiltere'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine yaptıkları yürüyüşle destek verdi.

AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda öğrenciler, cuma namazının ardından üniversite kampüsünde yer alan Siirt Üniversitesi Camisi önünde bir araya geldi.

Öğrenciler adına Muhammet Nur İngilizce, Resul Şengöz de Türkçe basın bildirisini okuyarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırılarda çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği belirten Şengöz, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiğini, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucunda enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşandığını söyledi.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösterilerin dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlediğini kaydeden Şengöz, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Öğrenciler olarak Gazzelilerin çığlıklarına kulak veren İngiltere'nin Oxford Üniversitesi öğrencilerinin yanında olduğumuzu belirtir, 81 ilimizde bulunan bütün üniversiteli kardeşlerimizi ve akademisyenlerimizi İsrail barbarlığına karşı durmaya, Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya, eylemlere ses vermeye davet ediyoruz."

Eyleme katılanlar daha sonra rektörlük binasına kadar slogan atarak yürüdü.

Etkinliğe, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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