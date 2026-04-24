Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

24.04.2026 17:30  Güncelleme: 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, ofisinde motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan Laçin hastaneye kaldırılırken 2 şüpheli kısa sürede yakalandı. Laçin'in ameliyata alınacağı öğrenildi.

Muğla’nın Datça ilçesinde AK Parti’nin önceki dönem il başkanı Haluk Laçin’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

OFİSİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI 

Olay, İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi’nde meydana geldi. Büro önünde oturan Haluk Laçin, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Laçin bacaklarından yaralandı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ 

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Laçin, önce Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun değerlendirilmesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI 

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, motosikleti kullanan diğer şüpheli kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ikinci şüpheli de kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

AMELİYATA ALINACAK 

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Haluk Laçin’in ameliyata alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Haluk Laçin kim? 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 20:33:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.