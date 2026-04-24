Muğla\'da eski AK Parti İl Başkanı\'na silahlı saldırı

Muğla’nın Datça ilçesinde AK Parti’nin önceki dönem il başkanı Haluk Laçin’e yönelik silahlı saldırıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan Laçin, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olay, İskele Mahallesi Ambarcı Caddesi’nde meydana geldi. Büro önünde oturan Haluk Laçin, motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu Laçin bacaklarından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Laçin, önce Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun değerlendirilmesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelilerden biri olay yerinde yakalanırken, motosikleti kullanan diğer şüpheli kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu ikinci şüpheli de kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen Haluk Laçin’in ameliyata alınacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)