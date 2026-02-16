Silahlı Suç Örgütüne Büyük Darbe

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösterdiği belirlenen "Taşlar" isimli suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15'i tutuklu 37 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, elebaşılığını "Ümit" lakabıyla bilinen Ramazan Taş'ın yaptığı silahlı suç örgütünün, Esenler başta olmak üzere birçok ilçede mağdurları alıkoydukları, suçta kullanmak üzere araç yağmaladıkları ve bu araçla çeşitli silahlı çatışma olaylarına karıştıkları belirtildi.

Şüphelilerin, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, mücadelede oldukları "Çapkanlar" adlı silahlı suç örgütüyle sık sık silahlı çatışmaya girdikleri, eylemlerini icra ederken de bunları "Tiktok" isimli sosyal medya platformundaki hesaplarında canlı olarak yayınlayarak birbirlerine gözdağı verdikleri aktarılan iddianamede, zanlıların eylemleri nedeniyle birçok kez ihbar edildikleri, bu kapsamda savcılıkça soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

İddianamede, yapılan çalışmalarda şüphelilerin 24 silahlı eylem yaptıklarının tespit edilmesi üzerine 18 Kasım 2025'te Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlendiği, ilk iddianame konusu eylemlere ilişkin soruşturma işlemleri devam ederken, şüphelilerin yeni eylemlere karışmaları üzerine yeniden soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Taş'ın elebaşı olduğu örgütte, şüpheliler Yılmaz Taş, Yılmaz Aldemir ve Yusuf Kara'nın örgüt yöneticisi konumunda bulunduğu belirtilen iddianamede, Taş'ın özellikle çevresindeki suça meyilli kişilerle birlikte hareket ettiği, illegal faaliyetlerde bulundukları, husumetli oldukları gruplara karşı silahlı eylemler gerçekleştirdikleri, kendi meselelerini kendilerinin halletmeye çalıştıkları ve kendilerini "kanun koyucu" yerine koyduklarına dair tespitlere yer verildi.

Esenler'de tespit edilen adres örgütün hücre evi olarak kullanılmış

Esenler'de şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen adreste suç unsurlarının saklandığı, bazı müştekilerin burada alıkonularak darbedildiği belirtilen iddianamede, adresin suç örgütünün hücre evi olarak kullanıldığı, şüphelilerin örgüt faaliyetlerine, toplantılarına ve örgütsel planlarına burada karar verdiklerinin değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen rapora yer verilerek, Taş ve Çapkan ailesi ile çevrelerinin arasında husumet olduğu, her iki grubun uyuşturucu madde satışı, yasa dışı bahis ile kart kopyalama suretiyle gayri resmi maddi gelir sağladıkları, kendi taraflarına alacakları suç ortakları ile müşterilerinin aynı kişiler olması gibi sebeplerden dolayı aralarında çıkar çatışmasının olduğu belirtildi.

Örgüte yapılan operasyonun ardından Ramazan Taş'ın tutuklandığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin cezaevinde olduğu süreçte örgütün faaliyetlerini devam ettirmek ve örgütün para akışının kesilmemesi amacıyla, dışarıda bulunan örgüt mensuplarına talimatlar göndererek suç konusu eylemlerini devam ettirdiği aktarıldı.

İddianamede, söz konusu eylemlerin özellikle örgüt yöneticisi olan şüpheliler Yılmaz Aldemir ile Yusuf Kara'nın planlaması ve koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bölgede faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin çocukları suç faaliyetlerinde kullanmasıyla ilgili son dönemde yapılan saha gözlemleri, operasyonel çalışmalar ve ilgili kamu kurumlarının raporları doğrultusunda, organize suç yapılanmalarının, suça sürüklenen çocukları sistematik şekilde kullandıkları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

"Örgütler, 12-17 yaş aralığındaki çocukların ceza sorumluluğunun sınırlı olmasını fırsat biliyor"

İddianamede, "Bu örgütlerin özellikle, 12-17 yaş aralığındaki çocukları, yaş küçüklüğü nedeniyle ceza sorumluluğunun sınırlı olması ya da hiç bulunmamasını fırsat bilerek, uyuşturucu madde ticareti, silah taşıtma, hırsızlık, yankesicilik, gözcülük, tehdit ve silahlı saldırı gibi suç faaliyetlerinde aracı olarak kullandıkları, çocukların, ekonomik zorluklar yaşayan ailelerden veya suça meyilli çevrelerden özellikle seçildiği, çoğu zaman bu çocuklara korunma, aidiyet, güç, maddi menfaat vesaire gibi duygular aşılayarak örgüte bağladıkları" tespiti yer aldı.

Şüphelilerin karıştığı 16 eylemin anlatıldığı iddianamede, örgüt elebaşı Ramazan Taş, örgüt yöneticileri Yılmaz Taş, Yılmaz Aldemir ve Yusuf Kara ile 33 "örgüt üyesi" konumundaki şüphelilerin, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "çocuğun cinsel istismarı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "yağma" gibi suçlardan, değişen oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İddianame, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Bu arada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu silahlı suç örgütüne ilişkin, 25'i tutuklu 33 şüpheli hakkında 18 Kasım 2025'te iddianame hazırlanarak, Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesine açılan dava ise sürüyor.