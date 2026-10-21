Şile Belediyesi davası... İş insanı Nazif Gönen emniyet ifadesini kabul etmedi

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Şile Belediyesi davası duruşmasında savunma yapan iş insanı Nazif Gönen, sanık Tuncay Tolga Özçakmak'ın avukatının "Sizden maddi menfaat talebinde bulunuldu mu, bulunmadılarsa emniyette verdiğiniz ifade size ait değil mi?" şeklindeki soruya, "Hatırlamıyorum öyle bir ifade. Bir yanlış anlama vardır. Buradaki söylediğim doğrudur. ya yanlış geçti kayıtlara… Hatırlamıyorum, çok uzundu. Doğrusu buradaki söylediğim. Orada da bunu söylemiş olmam lazım ama yanlış anlaşılma başka bir şey." yanıtını verdi. Gönen ayrıca otelinin işletme belgesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u araya sokarak aldığını anlattı.

15 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan ve 2 ay önce hakkında dava açılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 11'i tutuklu 53 sanıklı davanın ilk duruşması ikinci gününde devam ediyor.

İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Şehit Hasan Kılıç Konferans Salonu'nda yapılan duruşmada savunması alınan iş insanı Nazif Gönen, belediyenin festival borcu olduğunun kendisine belirtilmesi üzerine 3 milyon lira yardım parası ödediğini ve sonrasında kendisine, noter onaylı taahhütname karşılığında yapı ruhsatı verildiğini ancak kısa süre sonra "Taahhütle ruhsat verilmezmiş" denilerek iptal edildiğini ileri sürdü. Gönen savunmasında otele 11 milyon dolar yatırım yaptığını söyleyerek, "Ben çok panik bir halde oraya buraya koşuyorum. Bu arada yeni bir ekip geliyor belediyeye; yeni bir imar müdürü, yeni bir başkan yardımcısı, bir avukat, yeni imar şefi. Kim bunlar: Evren Buçan, Aslı Kotan, Ali bey avukat. Bunlara yönlendiriliyorum. Yani belediyeye gittiğimde bunlarla görüşeceksin diyorlar. Görüşüyoruz. Başkanı arıyorum, yalvarıyorum... Defalarca bu görüşmeyi yapıyoruz. Benim otelim 1 ay sonra kapatılacak çünkü yürütmeyi durdurma kaldırıldı. Ben oradan oraya koşuyorum." dedi.

"BİR YAPI RUHSATI TUTTURDULAR"

Göreve gelen yeni ekip tarafından "işinin yokuşa sürüldüğünü" öne süren Gönen, "Bir yapı ruhsatı tutturttular. Ya bu yapı ruhsatı. Bu bina eski bina zaten. Hani benden o zamanki o zamanki, o dönemki bir belediye yetkilileri Anıtlar Kurulu'ndan bunu onaylattı, ben de başladım. Ben teknik adam değilim, eğer yapı ruhsatı alınmadan bu yapılmayacaksa bunu bana belediye uyarıp yaptırmaması lazımdı. Nasıl ki bana kuruldan bu onaylatılacak yap dedi; o zamanki yönetim bana 'Tamam, bu projen onaylandıysa yapabilirsin' dedi. Tutturdu buranın yapı ruhsatı yok..." ifadesini kullandı.

"40 YILLIK İŞ ADAMIYIM..."

Mahkeme başkanı Gönen'e, işinin yokuşa sürüldüğü yönündeki beyanlarına ilişkin "Sizden açıkça maddi menfaat talep edildi mi? veya bu yönde bir imada bulunuldu mu? Sizin bunu anlayacağınız bir imada bulunuldu mu?" sorusunu yöneltti. Gönen, "Yok, açıkça maddi menfaat istenmedi... Sürekli size yokuş yapılıyorsa, sürekli size zor gösteriliyorsa, ölüm gösteriliyorsa ne anlarsınız böyle bir ortamda? Ben 40 yıllık iş adamıyım, dört tane otel yapmışım..." diye yanıt verdi.

Bir avukat Gönen'e, oteline ilişkin Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün raporuna yansıyan usülsülüklerin 27 Şubat itibarıyla giderilip giderilmediğini sordu. Giderildiğini söyleyen Gönen, fotoğrafları da var zaten, mahkemeye sunduk" dedi. Avukat ise, "Belediye de fotoğraflar sunmuş ama ya biri gerçeğe aykırı ya ötekisi" şeklinde karşılık verdi.

AVUKATIN EMNİYET İFADESİNE İLİŞKİN SORUSU ÜZERİNE GÖNEN: "MAHKEMEDE SÖYLEDİĞİM DOĞRU"

Gönen'in beyanları üzerine Tuncay Tolga Özçakmak'ın avukatı "Nazif Bey burada, işte Tuncay Tolga Özçakmak, Aslı Kotan benden herhangi bir rüşvet talep etmediler şeklinde beyanda bulundu. Ancak 28 Haziran 2026 günü kolluk kuvvetlerince alınan ifadesinde geçen kısmı aynen şu şekilde: 'Hatta Aslı Kotan, Ali Şafak, ruhsat şefi Evren ve Tolga Çakmak isimli şahıslar, beni alenen rüşvet vermeye, para vermezsem mahkemeden de yürütme durdurma kaldırıldığı esnada asla bir daha ruhsat vermeyeceklerini alenen beni tehdit ettiler. Biz daha sonra mahkeme yoluyla yürütme durdurma aldık'. Eğer bu kişiler Nazif Bey'den herhangi bir maddi menfaat talebinde bulunmadılarsa, Nazif Bey emniyette neden böyle bir ifade verdi veya bu ifadeler kendisine ait değil mi?" sorusunu yöneltti.

Gönen soruya, "Hatırlamıyorum öyle bir ifade. Bir yanlış anlama vardır. Buradaki söylediğim doğrudur. ya yanlış geçti kayıtlara… Hatırlamıyorum, çok uzundu. Doğrusu buradaki söylediğim. Orada da bunu söylemiş olmam lazım ama yanlış anlaşılma başka bir şey." şeklinde yanıt verdi.

"BAKAN ERSOY 'BENİ NİYE ARAMADIN?' DEDİ"

Yapı ruhsatını aldıktan sonra işletme belgesi alımı sürecinde de sıkıntı yaşadığını söyleyen Gönen, "Bu konuyu maalesef bakan Mehmet Nuri Ersoy'la görüşerek çözebildim" dedi. Gönen'in savunmasının ilgili kısmı şu şekilde:

"Bütün bu yaşadıklarımdan dolayı da işletme belgesini almam bile çok ciddi sıkıntı oldu. İşte bakanlık yazı yazıyor, diyor ki 'basında çıkan haberlerden dolayı' diyor, 'şaibeli bir ruhsat olayından dolayı tekrar belediyeye yazı yazın' diyor. Belediyeye yazı yazıyor, belediyeden yazı 6 ay gitmiyor. Bakanlığa gittim bir gün dedim 'Lütfen yalvarıyorum size, ya belediyeden bunu başka bir şekilde isteyin, bir şey yapın, benim bu işletme belgemi vermezseniz gelip ben yaşayamıyorum, olmuyor, eskisi gibi değil sistem, kapanıyor. ve bu konuyu maalesef bakan Mehmet Nuri Ersoy'la görüşerek çözebildim. Bir toplantıda denk geldi çok şükür, durumu arz ettik kendisine, dedim, 'Sayın Bakanım biz böyle bir sıkıntı yaşıyoruz, başımıza gelmeye kalmadı'. 'Ya' dedi 'Beni niye aramadın?; Beni bulsaydın keşke' dedi. Oradan hemen danışmanlara falan devreye girdi, daire başkanı aradı. Ona rağmen bir üç-dört ay daha sürdü. Yani ben işletme belgemi alalı tahmin ediyorum 4-5 ay falan olacak. Bu arada tabii müracaatımızı canlandırdıkları için Turizm Bakanlığı'nda belgemiz geçici belgesi olarak açık kaldık."