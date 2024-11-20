Şile'de Batan Balıkçı Teknesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Şile'de Batan Balıkçı Teknesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şile\'de Batan Balıkçı Teknesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şile Limanı'ndan çıkan ve kaza sonucu batan balıkçı teknesinde kaybolan Mehmet Yalçın'ı arama çalışmaları 6. günde de devam etmekte. Tekne, başka bir trol teknesiyle çarpışmasının ardından battı. Ekipler, karada ve denizde arama yapmaya devam ediyor.

20.11.2024 15:25  Güncelleme: 15:30
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ŞİLE Limanı'ndan 15 Kasım sabah saatlerinde çıkan ve kaza sonucu batan teknede kaybolan balıkçı Mehmet Yalçın'ı (64) arama çalışmaları 6'ncı günde devam ediyor.

Olay, 15 Kasım Cuma günü saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Yalçın (64), Şile Limanı'ndan Karakaş isimli teknesiyle denize açıldı. Tekne, denize açıldıktan bir süre sonra başka bir trol teknesiyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda Karakaş isimli tekne Ayazma Plajı açıklarında battı. Balıkçı Mehmet Yalçın ise kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri geldi. Ekipler, arama botları ve dalgıçlarla çalışma yapmaya başladı. Arama çalışmaları sırasında balıkçı teknesinin kamara kısmı bulundu ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 6'NCI GÜN

Havanın kararmasıyla sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden ve havadan destek verdi. Dalgıçlarda dip arama çalışmaları yapıyor. Karadaki aramalara AFAD ve Şile, Sultanbeyli ve Ümraniye Belediyesi arama kurtarma ekipleri katılıyor.

BATAN BALIKÇI TEKNESİ DÜN KARAYA ÇIKARTILDI

Kaza sonucu batan Karakaş balıkçı teknesi hava şartlarının uygun olmaması nedeniyle denizden çıkarılamamıştı. Balıkçı teknesi dün çıkartılarak Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Teknenin orta yerinde ağır hasar olduğu görüldü.

Öte yandan öğlen saatlerinden itibaren Şile'de lodos etkili oluyor. Ekiplerin, lodosa rağmen arama çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şile'de Batan Balıkçı Teknesi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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