Şile\'de Gastronomi Günlükleri Etkinliği Gerçekleşti

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Şile Belediyesi'nin katkılarıyla 22-24 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenen "Gastronomi Günlükleri" tamamlandı. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şile, sadece İstanbul'un yanı başındaki bir doğa cenneti değil; aynı zamanda yerel üretimi, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi potansiyeliyle bir kalkınma merkezi. Bu etkinliği her yıl geleneksel hale getirerek, gastronominin ekonomik kalkınmadaki rolünü daha da güçlendireceğiz" dedi.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'na bağlı Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla ve Şile Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilen Gastronomi Günlükleri; panellerden atölyelere, söyleşilerden konserlere kadar dopdolu bir programla Şile'nin mutfak zenginliğini gözler önüne serdi. Etkinlikte, doğal ve kültürel mirasın korunması vurgusu ön plana çıkarken, sürdürülebilir üretim ve yerel değerlerin kalkınmadaki önemine dikkat çekildi.

Şile Yeryüzü Pazarı ve İBB Şile Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun katılımıyla hem yerel üreticilere destek sağladı hem de ziyaretçilerden beğeni topladı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, "Şile, sadece İstanbul'un yanı başındaki bir doğa cenneti değil; aynı zamanda yerel üretimi, coğrafi işaretli ürünleri ve gastronomi potansiyeliyle bir kalkınma merkezi. Şile Palamudu ve Şile Kestane Balı gibi ürünler, ilçemizin marka değerini uluslararası arenaya taşıyor. Bu etkinliği her yıl geleneksel hale getirerek, gastronominin ekonomik kalkınmadaki rolünü daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Kabadayı, Şile Belediyesi'nin yerel üreticilere verdiği desteğin detaylarını paylaşarak, şöyle konuştu:

"Sosyal tesislerimizde kullandığımız tüm ürünleri, Şile ve çevre köylerde üretim yapan çiftçilerimizden temin etmeye başladık. İstanbul'un muhafızı; İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Başkan'ımızın öncülük ettiği fide, tohum, gübre ve mazot desteği projeleri, Şile özelinde de başarıyla uygulanıyor. Çiftçilerimiz üretiyor, biz de bu ürünleri doğrudan satın alarak hem ekonomik döngüyü destekliyor hem de köylerimizin üretim kapasitesini artırıyoruz. Örneğin, geçtiğimiz ay altı çiftçimizle domates alım sözleşmesi yaptık. Bu küçük adımlar, köylülerimizin geleceğini şekillendiren büyük bir değişimin habercisi."

Başkan Kabadayı, Şile Palamudu'nun doğal markalaşma sürecine de değinerek, balığın göç rotasındaki özel konumuna işaret etti Kabadayı,"Şile Palamudu, balık göç rotasının doğal bir armağanı. Göç sırasında en çok yağlanıp lezzet kazandığı yer Şile suları. Bu yüzden, Türkiye'nin farklı yerlerinde balık tezgahlarında dahi 'Şile Palamudu' etiketiyle karşılaşırsınız. Bu doğal marka, Şile'nin gastronomi turizmindeki potansiyelini artıran unsurlardan biri" diye konuştu.

"Kestane ve Bal: Şile'nin Tatlı Zenginliği" konuşuldu

Etkinliğin ikinci gününde, "Kestane ve Bal: Şile'nin Tatlı Zenginliği" başlıklı söyleşi, Arıcılık Kooperatifi temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. Şile'nin bal üretimindeki başarısı katılımcılara ilham verirken, Bal Tadım Yarışması ve Kestane Balı Sirkesi yapımı üzerine düzenlenen atölyeler de beğeni topladı.

Gastronomi ve müziğin buluşma noktası

Etkinlik, son gününde gastronomi ve müziği bir araya getiren bir programla sona erdi. Grup Sahrud ve Umut Akıncı'nın sahne performansları, Yeryüzü Pazarı'nda Şile'nin eşsiz atmosferini müzikle buluşturdu.