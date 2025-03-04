Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Seymen Mahallesi'nde İftar Programına Katıldı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Seymen Mahallesi'nde düzenlenen iftar programının ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Seymen'de çok amaçlı spor sahasının hayata geçirileceğini belirten Balcıoğlu, "Halka rağmen siyaset olmaz. Burada sizleri dinlemek, ihtiyaçları yerinde tespit etmek bizim için çok önemli" dedi.

Başkan Balcıoğlu, Seymen Mahallesi'ndeki iftarın ardından köy kahvesinde vatandaşlarla buluşarak sohbet etti. Burada mahalle sakinlerinin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Balcıoğlu, 15 yıl boyunca yerel yönetimlerde farklı görevlerde bulunduğunu hatırlatarak, adaylık sürecinde mahalle mahalle gezerek vatandaşların beklentilerini dinlediğini belirtti. Balcıoğlu, "Silivri'de belediye başkanı olarak görev yapmak bizim için büyük bir onur. Halkımızın güvenine layık olmak adına gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Vatandaşların desteğiyle önemli bir başarıya imza attıklarını ifade eden Balcıoğlu, "35 mahallemizde sizlerin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yaptınız ve beni belediye başkanı olarak seçtiniz. Bu büyük bir başarı. Mevlana'nın dediği gibi 'En iyi neyi bilirsin? Haddimi bilirim.' Ben de haddimi bilerek söylüyorum; Silivri'ye hizmet etmek, bu onurlu görevi taşımak ve sizlerin desteğini arkamızda hissetmek, bizler için hem büyük bir sorumluluk hem de gurur kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Seçim öncesinde yapılan bir anketten bahseden Balcıoğlu, "Ankette 'Nerelisiniz' sorusu sorulduğunda, katılımcıların yüzde 95'i 'Silivriliyim' yanıtını verdi. Bu çok kıymetli bir sonuç. Rizelisi de, Ordulusu da, Trabzonlusu da, Bayburtlusu da Silivri'yi memleketi olarak görüyor. Bu, ilçemizin aidiyet duygusunun ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Biz de bu birlikteliği güçlendirmek ve Silivri'yi daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Balcıoğlu, Silivri'de kıymetli tarım arazilerinin bulunduğunu ve 900 kilometrekarelik alanın 500 kilometrekarelik kısmının tarım alanı olarak kullanıldığını, bunun yanı sıra 700'e yakın sanayi kuruluşunun da ilçede faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Silivri'ye devlet üniversitesi getirmek için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Devlet üniversitesi getirme gibi bir hayalimiz var, çalışmalarımıza başladık"

"Üniversite alanlarımız da var. Üç tane üniversite alanımız bulunuyor. Ben belediye başkan yardımcısıyken, iki yıl boyunca Ankara'ya gidip geldim ve bu alanları üniversite alanı olarak planlara işlettik. Şimdi ise İstanbul Üniversitesi ile birlikte iş birliği yapmayı düşünüyorum. Buraya bir devlet üniversitesi getirme gibi bir hayalimiz var, çalışmalarımıza başladık. Bu alanlar hepimizin ortak alanları. Bunları da gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak amacıyla bir çalışma başlattık."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclis üyesi olduğu dönemde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'nda görev yaptığını aktaran Balcıoğlu, "Ekrem Başkan'a söylediğimde, 'Başkanım, biz Silivri'de tarım ilçesiyiz. Çiftçimiz, İstanbul'daki çiftçi sayısının büyük bir kısmını Silivri'deki çiftçilerimiz oluşturuyor. Tarım ve hayvancılık bitmek üzere. Biz çiftçimize ne yapabiliriz?' dediğimizde, hemen devreye girdik. Mazot desteği, sebze fide desteği, yem desteği... Aklınıza gelebilecek ne varsa, bunları nasıl çiftçilerimizle buluşturabiliriz diye kafa yorduk ve başardık" dedi.

Balcıoğlu, hem Silivri Belediyesi hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilere daha fazla hizmet verme hedefleri olduğunu belirterek, bu zamana kadar yaklaşık 100 milyonun üzerinde bir destek sağladıklarını açıkladı.

Balcıoğlu, göreve geldiklerinde Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin sadece yüzde 5'inin temeli atılmış şekilde olduğunu ancak şu anda yüzde 90'lık kaba inşaatının tamamlandığını da sözlerine ekledi. Balcıoğlu, "En kısa zamanda Silivri'deki çocuklarımıza ve gençlerimize bu hizmeti getirmek zorundayız. Çünkü buradan bir tiyatroya gitmeye kalksanız, bir sinemaya gitmeye kalksanız en yakın komşu ilçelere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu, Silivri'ye yakışmıyordu. Bu yakışmadığı için biz buradan başladık" ifadelerini kullandı.

Balcıoğlu, kahvaltı desteği verdiklerinin altını çizerek, "Üç bine yakın evladımıza kahvaltı desteği veriyoruz. Bu sayı artacaktır muhakkak ama onları düşünmemiz çok kıymetli. Ayrıca 750 üniversite öğrencimize her ay biner TL burs veriyoruz. Çok büyük bir para değil ancak o çocuğun yüzünü güldürüyor. Yaklaşık bir yıldan bu yana tatil günlerinde de bu desteğe devam ediyoruz" dedi.

Kent Lokantası'nda günde bin 500 vatandaşa sıcak yemek sunulduğunu paylaşan Başkan Balcıoğlu, dört çeşit sıcak yemeğin 40 TL karşılığında vatandaşlarla buluştuğunu hatırlattı. Balcıoğlu, kent lokantalarını artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Balcıoğlu, göreve gelmesinin ardından 26 park ve spor alanının açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, Seymen'deki çocuklara verdiği futbol sahası sözünü hatırlattı ve çok amaçlı spor sahası için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Halka rağmen siyasetin olmayacağı bir yapıyı benimseyerek görev yaptıklarını belirten Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Halka rağmen siyaset olmaz"

"Bazen kitapta yazdığı gibi olmuyor, hiçbir şey. Sizin için önemli bir şey vardır ama kitapta bulamazsınız onu. İşte biz bu yüzden halk toplantıları düzenliyoruz. Burada gelip sizin ağzınızdan duyduğumuzda, sizin ihtiyacınızın ne olduğunu anlamamız için arkadaşlarımız burada. Onun için biz kitapta yazmayanı kolaylaştırmak zorundayız. Önemli olan, insanımızın istediği şekilde değişmesidir. 'Ben yaptım oldu' anlayışından uzak bir yapımız vardır."

Mahalle sakinleri, Balcıoğlu'na taleplerini iletti

Buluşmada söz alan bir mahalle sakini, Balcıoğlu'na kendilerini dinlediği için teşekkür ederek, mahalle planlarında yaşanan sorunları iletti.

Vatandaşların itirazlarını değerlendireceklerini söyleyen Balcıoğlu, "Bir sıkıntı varsa, tekrar Büyükşehir'e göndereceğiz. Çünkü mal canın yongasıdır, biz bu gelenekten geliyoruz. Sizin sıkıntılarınız bizim için kıymetli, o yüzden çalışma başlattık. Bu çalışmayı da gelip burada tekrar toplantı yaparak sürdüreceğiz, özellikle planlarla ilgili. Yanlış bir şey varsa, düzeltilmesi konusunda kararlıyım" dedi.

Söz alan diğer bir vatandaş da spor sahası talebinde bulundu. Balcıoğlu, söz konusu talebe yönelik olarak güzel bir tesis kazandıracaklarını açıkladı.