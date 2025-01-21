Silivri Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Projeleri Uyguluyor - Son Dakika
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Silivri Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Projeleri Uyguluyor

Silivri Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Besleme, sağlık kontrolleri ve sahiplendirme projeleri hayata geçiriliyor.

21.01.2025 09:26  Güncelleme: 09:39
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile koordineli olarak can dostların yaşamlarını sağlıklı ve güvenli şekilde geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Birlikte yaşadığımız, bu dünyayı paylaştığımız her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz" dedi.

Silivri Belediyesi ekipleri ilçe genelinde can dostların besleme ve bakımlarını yapmaya devam ediyor. İş yerleri ile yapılan protokoller kapsamında alınan yemek artıkları besleme noktalarına dağıtılıyor, yemek artığı çıkmadığı durumlarda ise 27 bin 500 kilogram mama takviyesi ile dağıtım yapılıyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından can dostların aşı kontrolleri de düzenli olarak yapılıyor; sağlık durumları, kısırlaştırma ve barınma konularında personele düzenli aralıklarla eğitim veriliyor.

İBB iş birliği ile VETBÜS Silivri'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelere hizmet verdiği, sokak hayvanlarının barınma, beslenme, aşılama, kısırlaştırma ihtiyacını karşılayan VETBÜS'te ise uzman veteriner hekimler sahipsiz dostlarla birebir ilgilendi. Genel durumu kötü olan ve tedavisi ayakta yapılamayan hayvanlar ilgili birimlere sevk edilip tedavisi sonlanana kadar gözetim altında kaldı, daha sonra hayvanı getiren vatandaşa teslim edilerek yaşam alanına dönmesi sağlandı.

Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi tarafından ise bu zamana kadar Silivri'nin çeşitli mahallelerinden getirilen 5 bin 152 can dost muayene edilerek rehabilite sürecine dahil edildi, 323 can dost da sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuştu. Çalışmalar kapsamında Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayırseverler tarafından bağışlanan kedi kulübelerini ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirdi. Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan köpek ve kedi kulübelerini de ilçenin çeşitli yerlerine yerleştiriyor.

Hayvan sevgisinin küçükken edinilmesi gerektiği inancıyla Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli devlet ve özel okullardan gelen öğrenciler hayvanlarla buluşturup Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin bilgi veriliyor. Zoonoz hastalıklar 1 broşürü, Zoonoz hastalıklar 2 broşürü, Karasinek broşürü, Sivrisinek broşürü ve 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü konulu broşürden oluşan set, gerekli bilgilendirmeler eşliğinde ziyaretçilere takdim ediliyor.

"Satın alma sahiplen"

"Satın alma sahiplen" projesi kapsamında Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanları sağlıklı hale getirilip, kuduz aşıları uygulanıp, mikroçiplendirilip, kimliklendirme sistemi yapıldıktan sonra sahiplendirecek sağlıklı hale getiriliyor.

Silivri Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, "Bir Can da Sen Sahiplen" sloganıyla fabrikaları ziyaret ederek sahiplendirme ve bilgilendirme çalışmasında bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan bilgilendirme afişleri, fabrikaların görünür noktalarına asıldı. Silivri Belediyesi ve Silivri Sanayici İş Adamları Derneği'nin destekleriyle yürütülen kampanyada, sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar Kent Konseyi ile iletişime geçerek projeye destek oluyor.

Sokak hayvanları yasasına belediye olarak karşı çıktıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, her canlının yaşam hakkında saygı duyduklarının altını çizerek, "Sokak hayvanları ile ilgili hiçbir sorun, hayvanları katletmenin önünü açan kanun teklifleriyle çözülemez. Silivri Belediyesi olarak, Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'mizde can dostlarımızın tedavilerini ve bakımlarını gerçekleştiriyor, kısırlaştırıyor ve sahiplendiriyoruz. Birlikte yaşadığımız, bu dünyayı paylaştığımız her canlının yaşam hakkına saygı duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Projeleri Uyguluyor - Son Dakika

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