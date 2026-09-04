Silivri'deki gemi kazasında kaybolan makinistin babası, Oğlumuzu istiyoruz - Son Dakika
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Silivri'deki gemi kazasında kaybolan makinistin babası, Oğlumuzu istiyoruz

Silivri\'deki gemi kazasında kaybolan makinistin babası, Oğlumuzu istiyoruz
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Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu gemisinde kaybolan makinist Eyüp Enes Cesur'un babası Süleyman Cesur, oğlunun bulunmasını istedi. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, aile endişeli bekleyişini sürdürüyor.

İSTANBUL'un Silivri ilçesi açıklarındaki kazada batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin makinisti Eyüp Enes Cesur'un (26) babası Süleyman Cesur (64), "Oğlumla en son akşam konuştuk. Her şey yolundaydı, keyfi yerindeydi. Bir kaza oldu, oğlumuz hala kayıp. Oğlumuzu ölü ya da diri istiyoruz. En azından bir cenazemiz olsun" dedi.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında önceki gün saat 03.00 sıralarında Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı ALSU isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisinde bulunan 10 personelle irtibat kesildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

AİLELERİN ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ

Kayıp mürettebattan biri olan makinist Eyüp Enes Cesur'un Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki evinde endişeli bekleyiş sürüyor. Ailesinde 3 çocuğun en küçüğü olan Cesur'un denizcilik lisesinden mezun olduktan sonra yaklaşık 8 yıldır mesleğini yaptığı öğrenildi. Cesur'un babası Süleyman Cesur, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Kaybımızın bulunmasını istiyoruz. Ölü ya da diri. Diri olmasını umut ediyoruz ama aksi durumda en azından cenazemizi alalım. Başka bir şey istemiyoruz. Biz dertliyiz, ateş düşmüş yanıyoruz. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz" diye konuştu.

'EN SON KONUŞTUĞUMUZDA SOHBET ETTİK, GÜLÜYORDU, KEYİFLİYDİ'

Oğlunun geminin makine bölümünde makinist olarak çalıştığını kaydeden Cesur, "En son kazadan önceki gece telefonla görüntülü konuştuk. Sohbet ettik, gülüyordu, keyifliydi. Yaramızın kapatılması mümkün değil ama en azından acımızın hafifletilmesi için devlet büyüklerinden kaybımızın bulunmasını rica ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'deki gemi kazasında kaybolan makinistin babası, Oğlumuzu istiyoruz - Son Dakika

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