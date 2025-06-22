Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Gülizar Yıldız (29), çalıştığı lokantada erkek çalışan R.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alınırken, Gülizar'dan geriye bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.

GENÇ KADIN, İŞ ARKADAŞI TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı iş yerinde erkek çalışan R.K. tarafından çıkan tartışmanın ardından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç kadın, ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yıldız, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli R.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gülizar'dan geriye ise bir düğünde çekilmiş görüntüleri kaldı.