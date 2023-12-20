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Silopi'de Filistin yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Silopi'de Filistin yararına kermes düzenlendi

Silopi ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü koordinasyonuyla düzenlenen kermes, Filistin'e yardım amacıyla gerçekleştirildi. Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

Silopi\'de Filistin yararına kermes düzenlendi
20.12.2023 - 15:27,  Güncelleme: 15:31
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Silopi ilçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü koordinasyonuyla Hacı Mehmet Ökten Anadolu Lisesi, Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi, Silopi Habur Lisesi, İpekyolu İlk- Orta Okulları Filistin yararına kermes düzenledi.

Kermesin açılışı amacıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kermesten elde edilen gelir, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek.

İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, "Biz müminiz, Müslüman kardeşlerimize yardım etmek zorundayız. Kimisi güç ve kuvvetiyle kimisi diliyle kimisi de maddi ve manevi olarak yardımlarını gönderebilir." dedi.

Evde yaptıkları yemekleri Filistin için satışa sunduklarını belirten öğrencilerden Zehra Hakkari, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA
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