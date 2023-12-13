 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı.

Silopi\'de Kur\'an-ı Kerim\'i yırtan kişi linç edilmek istendi
13.12.2023 - 22:38,  Güncelleme: 22:40
Abone Ol

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfreden İ.B. (34), çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İ.B.'yi linçten polis kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an'ı Kerim'i yırtarak, küfretmeye başladı. Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü. Olay yerine gelen Kaymakam Cihat Koç ve İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, vatandaşları sakinleştirerek dağılmalarını istedi. Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İ.B.'nin emniyetteki kontrolünde 12 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Hisarcık, Silopi, Güvenlik, Suç, Göçmenler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi - Son Dakika


22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18
Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48
Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:09
İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:08
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:04
Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18
Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu

Son Dakika
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
19:48 Bakan Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in son durumunu aktardı: Durumu düne göre daha ciddi
19:08 Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Türk hakemlerine çağrı: Ligimizde görev vermeye hazırız
19:09 İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Biden'a rest çekti: Gazze'ye saldırılar devam edecek
19:04 Özgür Özel ile görüşen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'nın dili sürçtü: CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi
18:18 Çiçeklerle karşıladılar! Halil Umut Meler ailesine kavuştu
17:49 Resmi açıklama geldi! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçları 16-17-18 Ocak'ta oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 22:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: Silopi'de Kur'an-ı Kerim'i yırtan kişi linç edilmek istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement