Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hayvanlar için yuva üretti

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, üretimlerden arta kalan malzemeleri geri dönüştürerek, soğuktan etkilenen kedi ve kuşlar için yuva üretti.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya - İç Mekan ve Tasarımı bölümü öğrencileri, mobilya, masa, sandalye ve sıra gibi birçok alanda çeşitli üretimin yapıldığı atölyede arta kalan malzemeleri, ihtiyaç duyan okullarda kedi ve kuşlar için yuvaya dönüştürdü. Okulun öğrencisi Emre Erkan, kış aylarında soğuktan etkilenen hayvanları korudukları için çok mutlu olduklarını belirterek, 'Kışın kedilerimiz ve kuşlarımız üşümektedir. Biz de bu projemizi geliştirdik. Kedilerimiz için kedi yuvaları, kuşlarımız içinde kuş yuvaları yaptık. Bu işi yaparken çok mutlu olduk ve memnunuz. Onları sıcak tutuyoruz' dedi.Masa, sıra dolap gibi birçok alanda üretim yaptıklarını anlatan öğrenci Muhammed Kılınç ise kendilerine imkan verilmesi halinde çok daha iyi işleri başaracağını söyledi.

'HAYVANLAR İÇİN YUVA YAPARAK, OKULLARA HEDİYE EDİYORUZ'

Okullarında birçok üretimin yapıldığını belirten Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, isteyen okullar için hazırladıkları yuvaları hediye ettiklerini ifade ederek, 'Bizim için atık madde yoktur, geri dönüşüm vardır. Devletimiz gibi biz de geri dönüşümü önemsiyoruz. Bu kapsamda da atık maddelerimizden kuş yuvası ve kedi yuvaları yapmaya başladık. Buradaki temel amacımız, okullara bunları hediye etmek. Bu vesile ile öğrencilerimizde hem sorumluluk yetkisini, bilincini hem de bununla beraber çocuklarımızda hayvan sevgisini arttırmayı planlıyoruz. Buna benzer projelerimiz devam edecektir' diye konuştu.(DHA)