Simav'da 4,5 ve 4,6 Büyüklüğünde Depremler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Simav'da 4,5 ve 4,6 Büyüklüğünde Depremler

Simav\'da 4,5 ve 4,6 Büyüklüğünde Depremler

Kütahya'da meydana gelen depremler sonrası Vali Işın incelemelerde bulundu, can kaybı yok.

25.04.2025 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

Merkez üssü Simav ilçesi olan depremlerin ardından Vali Musa Işın beraberinde AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İsmail Özkan, Kütahya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü İbrahim Çatladan, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ile birlikte ilçeye bağlı Yemişli ve Maden köylerinde inceleme yaptı.

Vatandaşlarla da görüşen Işın, AA muhabirine, bugün meydana gelen depremlerin özellikle Yemişli ve Maden köyleri arasındaki alanda gerçekleştiğini ifade etti.

Bilimsel verilerden edindikleri bilgilere göre, depremlerin zayıf fay hattında meydana geldiğini dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Çok şükür yapmış olduğumuz araştırmalarda, incelemelerde Simav'ın bütün merkez ve köylerinde yaptığımız araştırmalarda herhangi can ve mal kaybı yok. Binalarda da herhangi bir hasar yok. Bütün alan tarandı, çok şükür herhangi bizi üzecek, müteessir edecek herhangi bir şeyle karşılaşmadık. Ben tekrar Simav'ımıza, Yemişli köyümüze ve bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Her ihtimale karşı Simav ve Pazarlar ilçelerimizde ve bağlı köylerde okulları bugün tatil ettik. İnşallah pazartesi günü okullarımız tekrar açılacak."

Işın, Türkiye'nin deprem tecrübesi olan bir ülke olduğunu belirterek, bu anlamda AFAD yönetimi bünyesinde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Biçer ise depremin hemen ardından kriz toplantısı düzenlediklerini aktardı.

Devletin tüm kurumlarının depremin ardından sahada yer aldığını dile getiren Biçer, "Söz konusu depremin son deprem olmasını umut ediyoruz. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması bizleri sevindirdi. Tabii ki bölge 2011'den beri depremlere, hatta daha öncesinden beri alışık ama bizlerin yine de binalarımızı depreme dayanıklı ve güvenli yapmamız, yatay mimaride bunları oluşturmamız, en temel vazifelerimizden bir tanesi." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Musa Işın, Politika, İnceleme, 3-sayfa, Sağlık, Deprem, Güncel, Simav, Son Dakika

Son Dakika Güncel Simav'da 4,5 ve 4,6 Büyüklüğünde Depremler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz

18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
18:06
Soylu’dan Özel’in ’kaset’ iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
01:04
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları
Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
00:54
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması
Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
00:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
00:26
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 19:36:46. #7.13#
SON DAKİKA: Simav'da 4,5 ve 4,6 Büyüklüğünde Depremler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.