Ankara'da suikaste uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşmasına bugün devam edildi. Savcılığın esas hakkında mütalaasını açıkladı.
Duruşma, sanıkların esas hakkında savunma yapması için 30 Eylül'e ertelendi. İddianamedeki benzer suçlardan cezalandırma isteyen savcı, 3 sanık için de beraat talep etti.
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sincan Cezaevi Kampüsü'nde Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek olan 6'ncı duruşmaya, 8 koruma polisiyle geldi.
Son Dakika › Güncel › Sinan Ateş davasında 2. duruşma! Mütaalasını açıklayan savcı 3 sanık için beraat istedi, duruşma 30 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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