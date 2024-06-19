Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, Tehdit Eden Burak Bekiroğlu'na Seslendi - Son Dakika
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Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, Tehdit Eden Burak Bekiroğlu'na Seslendi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisini tehdit eden Burak Bekiroğlu'na sosyal medya üzerinden cevap verdi. Ayşe Ateş, paylaşımlarını silerek yargıdan kurtulamayacağını belirtti ve bu konuyu ülkenin savcılarına anlatacağını söyledi. Ateş, ayrıca Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunarak, tehditlerin ciddiye alınmasını ve gereken adımların atılmasını istedi.

19.06.2024 14:25
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(ANKARA) - Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, kendisini sosyal medya üzerinden tehdit eden ve sonrasında paylaşımlarını silen Burak Bekiroğlu'na "Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret eden Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri aldığını duyurdu.

Burak Bekiroğlu tarafından hedef gösterildiğini belirten Ateş, "Burak Bekiroğlu isimli şahıs kamuoyuna, Ankara'nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor. Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor? Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık!" ifadelerini kullanmıştı.

Ayşe Ateş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Geleni görmüyor musunuz? Bunlar ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korkuyor. Yazdıklarını ihbar kabul edin. Çağırın, dinleyin, iddialarının ispatını isteyin. Eğer elinde benimle, Sinan'la, bu suikastla alakalı ortaya attığı iddialara ilişkin en ufak bir kanıt varsa ortaya koysun. Yoksa da hukuken gereği neyse o yapılsın" diye de seslenmişti.

Burak Bekiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımları silmesi üzerine Ayşe Ateş, Bekiroğlu'nun paylaşımlarını alıntılayarak "Bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, Tehdit Eden Burak Bekiroğlu'na Seslendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinan Ateş'in Eşi Ayşe Ateş, Tehdit Eden Burak Bekiroğlu'na Seslendi - Son Dakika
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