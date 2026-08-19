Sındırgı'da Yangın Ormana Sıçradı
Balıkesir Sındırgı'da çıkan kamyon yangını ormana sıçrayınca ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde kamyonda çıkan yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Düvertepe Mahallesi yakınlarındaki Sındırgı-Simav kara yolunda, saat 13.30 sıralarında bir kamyonda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen kamyondaki yangın, yol kenarındaki ormana sıçradı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Sındırgı Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Sındırgı'da Yangın Ormana Sıçradı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?