Sındırgı'nın Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sındırgı'nın Afet Bölgesi İlanı Talebi

19.08.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özgür Özel, Sındırgı'nın hızlıca afet bölgesi ilan edilmesi ve destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sındırgı'nın yaralarının hızla sarılmasının önemine işaret ederek, "Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını ayrıca Meclis'ten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyor." dedi.

Özel, Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede incelemelerde bulundu.

Sındırgı Belediyesini ziyaret eden Özel, burada yaptığı açıklamada, büyük bir afet yaşandığını anımsatarak, depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'a Allah'tan rahmet diledi.

Özel, Sındırgı'nın şu aşamada çok önemli bir desteğe ihtiyacı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok daha büyük kayıplarımız olabilirdi. Bir büyük acıyı hep birlikte yaşıyor olabilirdik. Tesellimiz bu yöndedir. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bir kaybın olması teselli ama bir diğer yanı Türkiye'de özellikle biliyorsunuz İstanbul'a güneş açınca Türkiye'ye bahar geliyor. İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan bakılınca da sanki Sındırgı'da deprem gelmiş geçmiş, bir ihtiyaç yokmuş gibi algılanıyor. Oysa durum öyle değil."

Özel, depreme ilişkin gelişmeleri ilk andan itibaren takip ettiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, bu arada bakanlar geldi. Sındırgı'nın yanına kim geldiyse, buradaki ihtiyaçları gidermek için kim gayret gösteriyorsa hangi siyasi partiden olduğuna bakılmaksızın Allah hepsinden razı olsun. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilk andan itibaren 225 araçla, 812 personelle burada oldu, 6 bin kişiye ilk çorbasını ikram etti. 6 bin 650 kişilik sıcak yemek çalışmasını başlattılar. 7 bin kumanya, 15 bin ikramlık, 65 bin su, 1000 konserve, 11 bin 500 içecek, 25 bin ekmek, 20 bin simitle o ilk günlerin telaşını, acısını, paniğini savuşturdular."

Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi talebi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra diğer belediyelerin de bölgede çalışmalar yaptığını belirten Özel, şunları kaydetti:

"Bundan sonra devletin şefkatli elinin Sındırgı'ya uzanması lazım. Biraz önce bir deprem daha yaşandı biz içerideyken ama bu tip durumları irdelediğimizde esas artçı şok ekonomide ve yaşanacak göç dalgasında oluyor. Sındırgı'nın yıllar, on yıllar kaybetmemesi, buradan sonra Sındırgı'nın yaralarının hızla sarılmasına bağlı. Belediye Başkanımız, ilçe yönetimimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesini, bunun zaman geçirilmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılmasını ayrıca Meclis'ten bu konuda özel bir kanun çıkarılmasını talep ediyor. Biz de bu taleplerini haklı buluyoruz, arkalarındayız. Başta iktidardaki Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere bütün siyasi partilerin Sındırgı'nın bu talebini görmelerine, Sındırgı'nın elini tutmalarına, biz de bu söyleme aracılık ediyoruz. Biz Sındırgı için Meclis'te iki elimizi birden kaldıracağız. Herkesten bunu bekliyoruz."

Özel, ana muhalefet olarak bir görevlerinin de devletin verdiği sözleri takip etmek olduğunu anımsatarak, bölgede yürütülecek çalışmaların takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra partisinin ilçe başkanlığını ve Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu'yu ziyaret eden Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

Afet Bölgesi, Özgür Özel, Politika, Sındırgı, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sındırgı'nın Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
CHP’li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı Gerçek bambaşka çıktı CHP'li ilçe başkan adayının iş yerine silahlı saldırı! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul’daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi İstanbul'daki suç örgütü operasyonunda 10 kişi için tutuklama talebi
Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti Hamas, Gazze için son ateşkes teklifini kabul etti
Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe’ye transfer oluyor Yılmaz Vural: Kulağıma bilgi geldi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 15:41:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sındırgı'nın Afet Bölgesi İlanı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.