Sine-Aile Programı Başladı

Sine-Aile Programı Başladı
28.03.2026 22:12
Türk sinemasında aile kavramını ele alan 'Sine-Aile' programı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.

Türk sinemasında aile kavramının yansımalarını ele alan "Sine-Aile" programı, Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

Türk sinemasının toplumsal örf ve adetlerle olan ilişkisini inceleyerek kültürel ve sanatsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen projeyle, aynı zamanda genç kuşakların geçmişle bağ kurması ve bilinçli sinema izleyicisi olması konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Açılışta konuşan TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, etkinlikle Türk sinemasında geçmişten bugüne "aile" meselesinin nasıl temsil edildiğinin ele alınacağını belirterek, "Günümüzün en önemli meselelerinin başında sinema ve medya gibi alanlardaki yozlaşma gelmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde geçmişte üretilen işlerin ne kadar değerli olduğunu daha fazla anlıyoruz. Bugün yapılan işler bizi anlatmıyor. Bizim için önemli olan 'sözde' değil, 'özde' ailenin ne olduğudur. Kadının ve ailenin güçlendirilmesi en önemli amacımızdır. Bu topraklara ait değerlerle kadını ve aileyi güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

"Aile kavramı sinemanın temel yapı taşıdır"

Rami Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Ramazan Aktemur, sinemanın yalnızca sanat dalı değil, topluma ayna tutan ve kuşaklar arasında köprü kuran güçlü bir anlatı olduğunu dile getirdi.

Aktemur, gerçekleştirilen etkinliğin gelecek kuşaklar için önemli çalışma olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Aile kavramı, sinemanın temel yapı taşıdır. Sinema hiç şüphesiz insan ilişkilerini anlamada önemli yere sahiptir. Bugün bizler de Türk sinemasının farklı dönemlerinde aile kavramının nasıl ele alındığını anlamaya çalışacağız. Projemiz sadece geçmişi anlamaya değil, geleceğin sinema dilini yakalamaya çalışan bir anlama sahiptir. Projemizin, kültürel farklılıkları anlamamızda ve bilinçli izleyici kitlesi oluşturmada önemli katkı sunacağını düşünüyorum."

"Yeşilçam'ın değeri, 2000 sonrasında yapılan çalışmalarla daha fazla gün yüzüne çıktı"

Yapımcı, sunucu ve yönetmen Elif Türe Atam'ın yönetimini üstlendiği ve "Yeşilçam Sinemasında Aile" temasını ele alan etkinliğin ilk oturumunda İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, Yeşilçam'ın Türk sinemasının tamamını değil, bir dönemini anlattığını kaydetti.

Aytekin, Türk sinemasının başlangıç tarihinin 1950'ler olarak kabul edildiğini aktararak, "1950'lerin son dönemlerinde Ömer Lütfi Akad, Metin Erksan, Halit Refiğ gibi usta isimlerin ortaya çıktığını biliyoruz. 1960'larda Yeşilçam Sokağı'nda çok fazla yapımcının bir araya geldiğini görüyoruz. Bu dönemde çok hızlı bir üretim süreci vardı ve bu yüzden 'Yeşilçam Sineması' tabiri, bu hızlı ve seri üretimi anlatmak maksadıyla küçümseyici bir ifade olarak kullanılıyordu." diye konuştu.

Yeşilçam'ın temel olarak 1960 ve 1975 yılları arasını kapsadığına işaret eden Aytekin, şu bilgileri verdi:

"Yeşilçam sinemasında üç eğilimin olduğunu biliyoruz. Bu dönemde bir yandan dünya sinemasına paralel bir şekilde yurt dışında yapılan işlerin Yeşilçam'da da üretildiğine şahit oluyoruz. Öte yandan, dönemin filmlerinde 'aile', 'köyden kente göç' gibi içerikler de yer almaktaydı. Metin Erksan, Halit Refiğ gibi isimlerin sosyolojik çözümler yaptıkları filmler de yine bu dönemin üretimleri arasında bulunuyordu."

Aytekin, Yeşilçam Sineması'nın hak ettiği değeri geç tarihlerde gördüğü yorumunu yaparak, "Yeşilçam'ın kendi döneminde hak ettiği kıymeti görmediğini belirtmem gerekiyor. Bizler bugün Yeşilçam'ın ifade ettiği değerin ne anlama geldiğini daha iyi anlayabiliyoruz. Yeşilçam'ın değeri, özellikle 2000 sonrasında yapılan çalışmalarla daha fazla gün yüzüne çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Son dönemde dizilerdeki olan biten gerçekten çok vahim bir hal almış durumda"

Oyuncu Tayfun Sav ise sanat hayatına tiyatro alanında başladığını ve sinemayla 1982 yılında tanıştığını anlattı.

Meslek hayatının başlangıcında sektörün temel değerlere önem veren bir yapıya sahip olduğunun altını çizen Sav, "Biz mesleğe başladığımızda işlerimizi bir aile gibi yapıyorduk. Yeşilçam'la tanışmak bana, aile ve biz olmayı öğretmiştir. Sektördeki ilişkilerimiz, tıpkı yaptığımız filmlerdeki gibiydi. Örneğin yazlık sinemalar, aile bireylerinin bir arada izlediği bir deneyimi anlatıyordu. Kısacası sinema, aileyi temel alıyordu ve yapılan işler de buna paralel olarak üretiliyordu." ifadelerini kullandı.

Sav, Türk sinemasının son yıllarda bir "değer kaybına" uğradığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz Yeşilçam döneminde dünyadaki popüler furyaların etkileriyle değerlerimize uygun olmayan işler de ortaya konuldu. Fakat genel olarak toplumsal ve ahlaki pratiklerimize uygun filmler çekildiğini söyleyebilirim. Zamanla sadece sinema değil, televizyon ve diziler de ön plana çıktı. Son dönemde dizilerdeki olan biten ise gerçekten çok vahim bir hal almış durumda. Bu anlamda sanatın son zamanlarda artık bir 'savaş aracı' olarak kullanıldığını belirtmem gerekiyor. Bu çok üzücü bir durumdur."

Usta oyuncu Erol Taş'ın torunu Elif Özgal Kopartan'ın da katıldığı oturum, soru cevapların ardından sona erdi.

Türk sinemasında "aile" panelde geniş perspektifle ele alındı

Program kapsamında ayrıca araştırmacı yazar Vadullah Taş'ın "Afişlerle Türk Sineması'nda Aile Sergisi" açıldı.

Türk sinemasında aile kavramının farklı dönemlerde akademik ve sektörel perspektifle ele alındığı programın düzenlenme kurulunda TYT TÜRK Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Eşref Gürsul, İstanbul Fatih Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Küçük ile İstanbul Asım Gültekin Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Furkan Yıldırmış yer aldı.

Etkinliğin proje danışmanlığını ise İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin üstlendi.

Programın "Ulusal Sinemada Aile" başlıklı oturumunda yönetmen Prof. Dr. Cengis Asiltürk, yönetmen ve oyuncu Ali Pınar, Prof. Dr. Gülper Refiğ konuşmacı oldu. "Milli Sinemada Aile" başlıklı oturumda ise yönetmen ve yapımcı Nazif Tunç, oyuncu Ulvi Alacakaptan, gazeteci ve sinema eleştirmeni Burçak Evren konuştu.

"Aç Acına" adlı film gösteriminin ardından gerçekleşen "Genç Yönetmenlerin Kadrajından Aile" söyleşisine ise yönetmen Mert Kartal ile Ahmet Toğaç katıldı."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sine-Aile Programı Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Sine-Aile Programı Başladı - Son Dakika
