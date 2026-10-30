Sinemalarda bu hafta 10 yeni film var, Javier Bardem'in dramı öne çıkıyor - Son Dakika
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Sinemalarda bu hafta 10 yeni film var, Javier Bardem'in dramı öne çıkıyor

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Sinemalarda bu hafta 10 yeni film var, Javier Bardem\'in dramı öne çıkıyor
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Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 10 yeni film gösterime giriyor. Haftanın öne çıkanları arasında Javier Bardem'in başrolünde olduğu dram "En Sevdiğim" ile Ushan Çakır, Hasibe Eren ve Baran Can Eraslan'ın kadrosunda yer aldığı "Bağlar, Kökler ve Tutkular" bulunuyor.

(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türde 10 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında Javier Bardem'in başrolünde olduğu "En Sevdiğim" ile Ushan Çakır, Hasibe Eren, Baran Can Eraslan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı " Bağlar, Kökler ve Tutkular" yer alıyor.

İşte o filmler

En Sevdiğim

Film, oyunculuk kariyerinde dikiş tutturamayan kızıyla yeni projesinde buluşan usta bir yönetmenin, birlikte film çekme sürecinde yıllardır bastırılan kırgınlıklar ve geçmişin ağır yüküyle yüzleşmesini konu ediniyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen

Oyuncular: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo

Her Şey Ortada

Elizabeth Holmes, cezaevine girmesine otuz dört gün kala, kendisine şüpheyle yaklaşan bir film ekibinin her adımını kaydetmeye davet eder. Samimi bir portre olarak başlayan bu süreç, üç yıla yayılan, akıl almaz bir yolculuğa dönüşür.

Tür: Belgesel

Yönetmen: Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Oyuncular: Elizabeth Holmes (II), Nathan Fielder, Lance Oppenheim

Çatlı 2

Film, Abdullah Çatlı'nın 1980 askeri darbesi sonrasındaki Avrupa yıllarına, Fransa'daki hapishane sürecine ve uluslararası operasyonlardaki rolüne odaklanıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Deniz Enyüksek

Oyuncular: Vedat İnceefe, Eren Vurdem, Ömer Kurt

Kuzular Firarda: Gizemli Canavar

Film, Çiftçi'nin mahvettiği balkabağı tarlasını kurtarmak için çılgın bir bilim insanına dönüşen koyun Shaun'un, Çiftçi'nin kaybolması ve ormanda bir canavarın belirmesiyle çiftliği sürüklediği eğlenceli Cadılar Bayramı kaosunu anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Steve Cox, Matthew Walker

Küçük Mamut

Film, binlerce yıllık uykusundan uyanan sevimli mamut yavrusu Pofuduk'un annesini bulmak için çıktığı macera dolu bir yolculuğu anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Alexander Voytinskiy

Nöbet

Hayat kurtaran bir doktor olmayı hayal eden Margot, ülkenin en rekabetçi acil servislerinden birinde çalışmaya hak kazanır. Ancak stajın yoğun temposuna ayak uydurmakta zorlanır. Karşısına çıkan genç hastaların alışılmadık belirtileri, mesleğe adım attığı bu döneme eşlik ederken, bedeninde yaşadığı değişimler de başa çıkması gereken bir soruna dönüşür.

Tür: Korku

Yönetmen: Marion Le Corroller

Oyuncular: Mara Taquin, Karin Viard, Kim Higelin

Bağlar, Kökler ve Tutkular

Film, bir mülteci teknesinin kaza yapmasının ardından hayatta kalmayı başaran üç farklı karakterin (Hazel, Hamza ve Khaled) yeniden hayata tutunma mücadelesini ve geçmişleriyle olan hesaplaşmalarını konu ediyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Sunay Terzioğlu

Oyuncular: Ushan Çakır, Hasibe Eren, Baran Can Eraslan

Zikr-i Cin

Eski arkadaşlar, lüks bir villada bir araya geldikleri gece telefonlarına gelen "Öldür ya da öl" talimatlarıyla geçmişlerindeki bir sırla bağlantılı ölümcül olayların hedefi olur.

Tür: Korku

Yönetmen: Bülent Orçin

Oyuncular: Mustafa Zeren, Belma Mamati, Seda Arslan

Salmokji: Karanlık Sular

Film, görüntülerde açıklanamayan bir figürün belirmesinin ardından ıssız bir baraj gölüne giden çekim ekibinin karşılaştığı doğaüstü olayları merkezine alıyor.

Tür: Korku

Yönetmen: Lee Sang Min

Oyuncular: Kim Hye-yoon, Lee Jong-Won, Kim Jun-han

Macera

Film, ailesinin katilinden intikam almak için çıktığı yolda anıların çalındığı karanlık bir diyara sürüklenen eski Umut İyesi Destan'ın, kişisel intikamı ile tüm halkı kurtaracak umudu yeniden seçmek arasında verdiği mücadeleyi konu ediyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Orhan Burak Acar

Kaynak: ANKA
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