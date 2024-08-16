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Sinemalarda Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor

Sinemalarda Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor

Bu hafta sinemalarda vizyona girecek olan 6 yeni film hakkında bilgiler veriliyor. Filmler arasında dram, romantik, komedi, macera, korku ve bilim kurgu türlerinde yapımlar bulunuyor.

16.08.2024 09:30  Güncelleme: 09:32
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(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta 6 yeni film vizyona girecek.

İşte o filmler:

Dünyanın Sonuna Doğru

Yeşil Rehber ve Kaptan Fantastik filmlerinin yönetmenliğini yapan Viggo Mortensen, senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı bu filminde, 1860'larda, Kanadalı Fransız Vivienne Le Coudy'nin yaşadıklarına odaklanıyor. Viviene, San Francisco'dan Kuzey Amerika'ya göç eden Danimarkalı Holger Olsen'a aşık olur ve Olsen'le San Francisco'da tanıştıktan sonra onunla Nevada'nın Elk Flats kasabası yakınlarındaki evine seyahat etmeyi kabul eder. Orada birlikte bir hayata başlarlar. ABD İç Savaşı'nın patlak vermesi, Olsen'in Birlik adına savaşma yönünde önemli bir karar vermesi onları ayırır. Bu, Vivienne'i Belediye Başkanı Rudolph Schiller ve iş ortağı Alfred Jeffries tarafından kontrol edilen bir yerde kendi başının çaresine bakmak zorunda bırakır. Şiddet yanlısı, asi oğlu Weston, istenmeyen ilerlemelerine direnmeye kararlı olan Vivienne'in peşine düşer. Holger eve döndüğünde o ve Vivienne, her birinin dönüştüğü kişiyle yüzleşmek zorundadır.

Tür: Dram, Romantik, Western

Yönetmen Viggo Mortensen

Oyuncular: Vicky Krieps, Viggo Mortensen, Soll

Bizimle Başladı Bizimle Bitti

Filmde, hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesi anlatılıyor. Yaşadığı küçük kasabadan ayrılıp üniversiteye giden Lily, mezun olduktan sonra Bostan'a taşınıp, kendi işini kurar. Ryle Kincaid adında bir doktorla tanıştığındaysa Lily, hayatının en güzel döneminde olduğunu düşünür. Gerçek aşkı bulduğuna inanan Lily'nin hayatı, ilk aşkı geri döndüğünde karmaşıklaşır. Bu durumda Lily, kendi kendine çok zor bir karar vermek zorunda kalır.

Tür: Dram, Romantik

Yönetmen Justin Baldoni

Oyuncular: Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar

Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma

Film, Süper Kemer'i elde etmek için mücadele eden oyuncuların hikayesini konu ediyor. Oyuncular, her yıl düzenlenen Koşan Adam yarışmasına hazırlanır. İnternet yayıncısı Pangpang ile röportaj yapan oyuncular, röportaj sırasında kullanıcısını dünyanın mutlak hükümdarı haline getirebilecek efsanevi 'Süper Kemer'den haberdar olur. Zürafa Lonky, Süper Kemer'i almak için sabah erkenden gizlice dışarı çıkar. Çok geçmeden Lonky, diğer yarışçıların da aynı fikirde olduğunu görür ve çok şaşırır. Pangpang'ın zorluklarıyla mücadele eden yarışçılar, bu sırada bencil ve açgözlü davranışlarda bulunur. Bu da Pangpang'ın şovu için büyük bir malzeme olur.

Tür:  Macera, Animasyon, Komedi

Yönetmen Young Sik Uhm

Oyuncular:  Seo-Young Kim, Sang-hyun Um

Alien: Romulus

Film, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını anlatıyor. Uzay sömürgecileri Rain, Andy, Tyler, Kay, Bjorn ve Navarro, görünüşte tamamen terk edilmiş gibi gözüken bir uzay istasyonunda bir şeyler bulma umuduyla arama yapar. Ancak onların gerçekte neler olup bittiğine ilişkin hiçbir fikri yoktur. Çok geçmeden grup, dünyanın en korkutucu yaşam formu ile karşılaşacaktır.

Tür: Korku, Bilim Kurgu

Yönetmen Fede Alvarez

Oyuncular:  Cailee Spaeny, David Jonsson Fray, Archie Renaux

Son Bir Tatil

Film, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolu arayan bir çiftin hikayesini konu ediyor. Evliliklerinde sorun yaşayan İhsan ve Selma çifti, ayrılmaya karar verir. Bu durumdan kızları Sude'nin etkilemesini isteyen çift, ayrılık haberini söylemek için en doğru anı yaratmaya çalışır. Bu amaçla ailece bir tatil organize eden  İhsan ve Selma, bu süreçte kendilerini beklenmedik olayların içerisinden bulur.

Tür: Komedi

Yönetmen Erkan Özcan

Oyuncular: Toygan Avanoğlu, Burcu Gönder, İlayda Sezgin

Amir

Film, bir öğrenci grubunun akşam eğlenmek için bir araya gelerek bir cini davet etmelerini ve sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Seda, Cansel, Roza,Teoman, Onur ve Berke yaptıkları bir planla hep beraber evde eğlenceli bir gece geçirmek için toplanırlar. Eğlencenin dozunu kaçırdıklarında bir davet gerçekleştirirler. Bu davet bir zaman aralığına bağlıdır. Ancak hiçbir şey beklendiği gibi gitmez bu korkunç davet bir zaman aralığına bağlı kalmaz. Korku dolu saatler başlarken gizli gerçekler ortaya çıkacaktır.

Tür:  Korku

Yönetmen Anastasiya Budakva

Oyuncular:  Emirhan Parlak, Hande Sude Alınca, Pelin Yılmaz

Kaynak: ANKA

Sinema, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinemalarda Bu Hafta 6 Yeni Film Vizyona Giriyor - Son Dakika

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