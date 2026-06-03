Sınır Güvenliğine Kar Üfleme Araçları - Son Dakika
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Sınır Güvenliğine Kar Üfleme Araçları

Sınır Güvenliğine Kar Üfleme Araçları
03.06.2026 12:59
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9 kar üfleme aracı, sınır güvenliğini sağlamak için hudut birliklerine tahsis edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, sınır güvenliğinin sağlanması ve devriye yollarının açık tutulması amacıyla 9 adet kar üfleme aracı hudut birliklerine tahsis edildi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut birliklerinin sorumluluk alanlarında bulunan bölgelerde, kış aylarındaki yoğun kar yağışı nedeniyle sınır hattı boyunca uzanan devriye yollarının kapanması ve özellikle güvenlik duvarı bulunan kısımlarda karın duvar boyunca birikmesinin önlenmesi amacıyla tedarik edilen kar üfleme araçları aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kar kalınlığının yer yer 3 ila 4 metreyi bulduğu bölgelerde devriye yollarının açık tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesi, sert iklim ve arazi koşullarında devriye faaliyetlerinin aksamaması amacıyla düzenli olarak artırılmaktadır" denildi.

'SAATTE 3 BİN 500 TON KAR TEMİZLEME KAPASİTESİNE SAHİP'

Hudut birliklerinin devriye faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracının Ağrı, Hakkari ve Van'da göreve başladığı belirtilerek, "Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip kar üfleme araçları, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini 40 metre mesafeye savurabilme kapasitesine sahiptir. Kar üfleme araçlarının aktif olarak kullanılmaları birlikte sınır hattındaki devriye faaliyetleri iklim ve arazi şartlarından bağımsız bir şekilde icra edilmekte ve sınır hattındaki genel güvenlik seviyesi artırılmaktadır. Hudut birliklerine tahsis edilen teknik ekipman ve araçlar sayesinde sınır güvenliğinin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele edilmesine yönelik faaliyetler en zorlu arazi şartlarında dahi planlandığı şekilde, etkin ve kararlı bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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