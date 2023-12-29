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Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde 'Gazze'de Çocuk Olmak Paneli' düzenlendi - Son Dakika
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Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde 'Gazze'de Çocuk Olmak Paneli' düzenlendi

Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 'Gazze'de Çocuk Olmak Paneli'ne Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ve yazar Erol Erdoğan konuşmacı olarak katıldı. Panelde Gazze'de yaşanan dram çocukların gözünden anlatıldı ve zulüm düzenine karşı neler yapılması gerektiği vurgulandı. Panele Sinop Üniversitesi Rektörü, İl Milli Eğitim Müdürü ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde \'Gazze\'de Çocuk Olmak Paneli\' düzenlendi
29.12.2023 - 09:30,
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Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, " Gazze'de Çocuk Olmak Paneli" düzenlendi.

Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Filistinli akademisyen Dr. Nihad Abunasser ile yazar Erol Erdoğan, konuşmacı olarak katıldı.

Abunasser, Gazze'de yaşanan dramı çocukların gözünden anlattı.

Abunasser, "Odadan bahçeye bile çıkmanız yasak, sağlık hizmeti yok, su yok, elektrik yok. ya hapse atılıyorsunuz ya da vuruluyorsunuz. Filistin'in geçmişini binalarını yerle bir ederek yok eden zülüm düzeni, çocukların geleceklerini de ellerinden çalıyor. Ne yapmalıyız? Dua etmeliyiz, boykot yapmalıyız, bilim ve fende ileri olmayız ve tabii ki etkin iletişim ağları oluşturmalıyız. Sanatla, edebiyatla soykırımın önünde durmalıyız. Dün Çanakkale'de ne yapmak istiyorlarsa bugün Filistin'de o yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Erol Erdoğan da Gazze'de yaşanan insani krizin altında ezilen çocukları her gün ekranlarda gördüklerini dile getirerek, "Bu konu sadece Filistinlileri ilgilendirmiyor, tüm insanlığı ilgilendiriyor. Bizler dün olduğu gibi bugün de bu sorumluluğu yerine getiren bir toplumuz. Sinop bugün bunun kanıtı. Nerede bir zulüm varsa biz onun karşısındayız." dedi.

Sinoplu Aliye Gün ise kendi yazdığı "Gazzeli çocuklar" şiirini okudu.

Panele Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, Sinop Şehit Ömercan Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Eraltan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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