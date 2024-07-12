Sinop'ta, "8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" düzenlendi - Son Dakika
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Sinop'ta, "8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" düzenlendi

Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli gerçekleştirildi. Panele eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşmacı olarak katıldı. Şentop, Türkiye'de FETÖ ile mücadelenin 2010 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatıldığını belirtti. Panelde FETÖ yapılanmasıyla ilgili devletin mücadelesi hakkında bilgi verildi.

12.07.2024 17:48
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Sinop'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli" gerçekleştirildi.

Valilik tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele konuşmacı olarak eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop katıldı.

Şentop, buradaki konuşmasında Türkiye'de FETÖ ile mücadelenin ilk olarak 2010 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010 yılında başlattığı mücadelenin ilerleyen yıllarda artarak devam ettiğine dikkati çeken Şentop, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyaset alanında dönüşüm yaşanmıştır. Milletimiz 15 Temmuz'da devlete ve siyasete sahip çıkmıştır. Bu, o zaman mevcut hükümet kalsın anlamında bir şey değildi. Neydi? Ben getirdim, gerekirse ben değiştirim, bu millete ait bir yetkidir, mesajı verildi. Bu milletin parasıyla, milletin vergileriyle silahlandırılan, kendilerine güç, makam verilen kişilerin milletten yetki almadan böyle bir teşebbüse geçmesine millet müsaade etmeyeceğini gösterdi. İşte bu kararlılıkla devlet, millet bütünleşmesi sağlandı. Bu çok önemli bir aşamadır."

Şentop, FETÖ yapılanmasıyla ilgili devletin kurumlarınca verilen mücadeleye ilişkin katılımcılara bilgi aktardı.

Panel sonunda Vali Mustafa Özarslan, Şentop'a çiçek takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta, '8'inci Yılında 15 Temmuz Paneli' düzenlendi - Son Dakika

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