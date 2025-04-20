Sinop'ta "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı düzenlendi

Sinop'ta, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze ölüyor, ayağa kalk" programı gerçekleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Sinop Temsilciliği tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Ardından şiir ve ilahi dinletilerinin sunulduğu programda, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İHH adına burada basın açıklamasını okuyan Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Faris Karakaş, Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşananların, sadece o coğrafyalarda yaşayanların değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu söyledi.

Gazze'de çocukların öldürüldüğünü, Doğu Türkistan'da ise bir milletin susturulmak istendiğini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de ve Doğu Türkistan'da yaşananlar, sadece o coğrafyalarda olanların değil, tüm insanlığın, hepimizin meselesidir. Gazze'de çocuklar öldürülüyor, Doğu Türkistan'da bir millet susturulmak isteniyor. Bu sessiz çığlıkları duymak, bu acıya ortak olmak, zulme karşı bir duruş sergilemek, hepimizin insanlık görevidir. Unutmayalım, zulüm dünyanın neresinde olursa olsun, ona karşı durmak herkesin boynunun borcudur."

Programda ayrıca Sinop BİST Şehit Ertan Yılmaztürk Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince İsrail'in Gazze'deki şiddetini konu alan resim sergisi açıldı.

Programa, Vali Mustafa Özarslan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.