Sinop Üniversitesi'nde 1. Mersin Balığı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi'nde 1. Mersin Balığı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sinop Üniversitesi\'nde 1. Mersin Balığı Çalıştayı Gerçekleştirildi

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Mersin Balığı Çalıştayı, Türkiye'de mersin balığı yetiştiriciliği konusunu ele aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, mersin balığının önemine dikkat çekerek, üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştayda alınan karar ve önerilerin önemli olduğunu belirtti. Çalıştaya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir ve birçok akademisyen ve balıkçı kooperatifinin temsilcileri katıldı.

25.04.2024 18:08
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Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 1. Mersin Balığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen ve yarın sona erecek çalıştayın ilk gününde, Türkiye'de mersin balığı yetiştiriciliği ele alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, burada yaptığı konuşmada, Türk somonunda olduğu gibi mersin balığı üretiminde de karar aşamasında olduklarını söyledi.

Bugün itibarıyla ülkenin herhangi bir noktasında mersin balığı yetiştiriciliği yapan kişilere kilogram başına 3 lira destek sağlandığını belirten Atalay, "Mersin balığı son derece önemli bir balık. Tarihi bir miras olan mersin balığını korumamız gerekiyor. Ülkemizde avcılığıyla ilgili sınırlamalar getirilmiş. 1997'de ise tamamen yasaklandı. Halen yasaklar devam ediyor. Dünyaya baktığımız zaman, mersin balığı iki amaçla üretiliyor. Bir havyar, bir de eti için. Etine bakarsanız, Avrupa'da kilogramını 6 ila 10 dolar arasında alabiliyorsunuz. Havyarı ise Amerika'da 300 ila 2 bin bin dolar arasında." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de mersin balığı üretimi yapıldığına işaret eden Atalay, " Amasya, Bolu ve diğer bazı tesislerde mersin balığı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bu konuda da başarılı gidiyoruz. Bizim sularımızda yetişen balıklardan elde edilen havyar, dünyanın her yerinde tüketiliyor." dedi.

Atalay, mersin balığının üretiminin artırılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için çalıştayda alınan karar ve önerileri çok önemsediklerini söyledi.

Çalıştay, daha sonra akademisyenlerce yapılan sunumlarla devam etti.

Çalıştaya Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, farklı üniversitelerden çok sayıda akademisyen ve balıkçı kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesi'nde 1. Mersin Balığı Çalıştayı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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