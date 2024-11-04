Şirin Elmas Hanilçi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Şirin Elmas Hanilçi Toprağa Verildi

Şirin Elmas Hanilçi Toprağa Verildi

İstanbul'da katledilen 6 yaşındaki Şirin, memleketi Şanlıurfa'da defnedildi. Aile adalet istiyor.

04.11.2024 14:16
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İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi.

Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Aile depremden sonra İstanbul'a taşınmış

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin'in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı.

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul'da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz. Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz." dedi.

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Şişli, Hukuk, Suç, Son Dakika

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