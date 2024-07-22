Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı - Son Dakika
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı

Şırnak\'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Sıcak nedeniyle ilçede yaşayanlar gündüz evlerinden çıkmazken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Termometre ile ölçüm yapan esnaf Mesut Balaman, hissedilen hava sıcaklığının 56 derece olduğunu söyledi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 44 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar gündüz neredeyse boş kaldı. İlçede yaşayanlar, akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ederken, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında artarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredecek. Termometre ile ölçüm yapan esnaf Mesut Balaman ise hissedilen hava sıcaklığının 56 derece olduğunu belirterek, 'Gördüğünüz gibi 56 dereceyi gösteriyor. Sokaklarımız da bomboş. İnsanlar dışarıya sıcaktan dolayı çıkamıyor' dedi.

22.07.2024 20:19
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Sıcak nedeniyle ilçede yaşayanlar gündüz evlerinden çıkmazken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Termometre ile ölçüm yapan esnaf Mesut Balaman, hissedilen hava sıcaklığının 56 derece olduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı Şırnak'ın Silopi ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 44 derece olduğu ilçede cadde ve sokaklar gündüz neredeyse boş kaldı. İlçede yaşayanlar, akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih ederken, Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre hava sıcaklığı 1 ile 3 derece arasında artarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde seyredecek.

TERMOMETRE 56 DERECEYİ GÖSTERDİ

Termometre ile ölçüm yapan esnaf Mesut Balaman ise hissedilen hava sıcaklığının 56 derece olduğunu belirterek, "Gördüğünüz gibi 56 dereceyi gösteriyor. Sokaklarımız da bomboş. İnsanlar dışarıya sıcaktan dolayı çıkamıyor" dedi.

Esnaf Mahsun Oflaz da, "Memleketimizde sıcaklar yine baş gösterdi. Hava sıcaklığı 50'li derecelere çıktı. Vatandaş artık dışarıya çıkamıyor. Caddeler bomboş. Biz emekçi olduğumuz için mecburen dışarı çıkıyoruz. İşi olmayanlar çıkmasın. Şu an bile terliyoruz. Yani bir çaresi yok. Klima olsun normal bir soğutma cihazı olsun hava sıcaklığından dolayı serinlemiyoruz" diye konuştu.

Esnaf Halit Tuncay da, Silopi'nin yaz aylarında çok sıcak olduğunu vurgulayarak, "Bu sıcak havada kimse dışarıya çıkamıyor. Esnaf olduğumuz için mecbur işimize gitmek için çıkıyoruz. Parklar sıcak olduğu için gündüzleri parklara da gidemiyoruz. Sıcakta oturulacak yer yoktur. Ancak akşam üzeri biraz çıkıyoruz. O zaman havalar biraz serin oluyor ama yine de çok fazla sıcak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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