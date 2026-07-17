Şırnak'ta Mahsur Kalan Mühendisler Kurtarıldı - Son Dakika
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Şırnak'ta Mahsur Kalan Mühendisler Kurtarıldı

Şırnak\'ta Mahsur Kalan Mühendisler Kurtarıldı
17.07.2026 10:20
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Şırnak'ta dağlık alanda mahsur kalan 2 mühendis, AFAD ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

ŞIRNAK'ta numune almak için çıktıkları dağlık alanda mahsur kalan 2 mühendis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından askeri helikopterin de kullanıldığı operasyonla kurtarıldı.

Olay, dün akşam, merkeze bağlı Balveren beldesi ile Silopi ilçesi arasında kalan Ballıkaya mevkisindeki dağlık alanda meydana geldi. Numune almak amacıyla bölgeye çıkan 2 mühendis, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, mühendislerin kendilerine gönderdikleri videodan bulundukları noktayı tespit etti. Ancak sarp kayalıklar ve engebeli arazi nedeniyle karadan ulaşımın güç olması üzerine AFAD Başkanlığı koordinesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan hava desteği istendi. Bölgeye sevk edilen askeri helikopter, güvenli iniş yapılabilecek uygun alan bulunamaması nedeniyle ilk etapta kurtarma gerçekleştiremedi.

ATEŞ YAKARAK YERLERİNİ BELLİ ETTİLER

Bölgede mahsur kalan mühendisler ateş yakarak hem ısındı hem de yerlerini belli etti. AFAD'ın dağcı ekibi ile jandarma personeli, yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen yürüyüşle bölgeye ulaşmaya çalıştı. Ancak gece karanlığı ve arazinin zorlu yapısı nedeniyle ilerlemekte güçlük yaşanınca, saat 03.00 sıralarında bölgeye yeniden askeri helikopter sevk edildi. Helikopterden sepetle özel eğitimli komandolar indirildi. Komandoların ilk müdahalesinin ardından 2 mühendis sepetle helikoptere alındı. Kurtarılan mühendisler, 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na götürüldü. Mühendislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Şırnak, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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