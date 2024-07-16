Şırnak'ta Temmuz Ayında Kar Keyfi - Son Dakika
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Şırnak'ta Temmuz Ayında Kar Keyfi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Faraşin Yaylası'nda temmuz ayında bile erimeyen kar, çocuklar için eğlenceli bir oyun alanı haline geldi. Yayla, serin havası ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgede yaşayan aileler, çocuklarını kar üzerinde kayarak eğlenceli zaman geçirmeleri için yaylaya götürüyor. Çocuklar, temmuz ayında bile kar keyfi yapmanın tadını çıkarıyor.

16.07.2024 11:59
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Faraşin Yaylası'nda temmuz olmasına rağmen erimeyen kar, çocuklara oyun alanı oldu.

2 bin 625 rakımlı "Huzur" yaylası olarak da anılan Faraşin Yaylası sıcak geçen yaz günlerinde serin havasıyla dikkat çekiyor.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Şırnak, Hakkari ve Van üçgenindeki yayla, her yıl ilkbahardan itibaren yaz ayları boyunca geniş otlakları ve doğal güzellikleri ile çok sayıda besiciye ev sahipliği yapıyor.

Yayla, virajlı ve patika yollara sahip 15 kilometre uzakta yer alan Yeşilöz köyünde yaşayan vatandaşların da uğrak noktası.

Yeşilöz köyünde yaşayanlar, hayvanlarını otlatmak için her gün Faraşin Yaylası'na çıkarken beraberlerinde çocuklarını da götürüyor.

Kışın kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yayla, temmuz olmasına rağmen erimeyen kar tabakası ile çocuklara yaz tatilinde eğlenceli zaman geçirmeleri için fırsat sunuyor.

Yaklaşık bir saat süren yolculuğun ardından yaylaya ulaşan aile büyükleri hayvanlarını otlatırken, çocuklar da kar üstünde plastik bidon parçası veya naylon poşet ile kayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

"Temmuz ayında karda kayıyoruz"

Çocuklardan Diyarbakır'da yaşayan ve okulların tatil olmasıyla Yeşilöz köyüne dedesini ziyarete giden 10 yaşındaki Aryen Filiz, AA muhabirine, Diyarbakır'da havaların çok sıcak olduğunu belirterek, Faraşin Yaylası'nda tatilinin güzel geçtiğini söyledi.

Filiz, "Arkadaşlarımla buraya kaymaya geldik. Temmuz ayında karda kayıyoruz. Diyarbakır'da hiç kar görmedim bu yıl. Havalar sıcak olduğu için hiç dışarı çıkamıyordum ama burada hem havalar serin hem de kar var, burası çok güzel. Burada kar görmek çok hoşumuza gidiyor." dedi.

Reşat Aslan, serin ve güzel bir ortamda kayak yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Temmuz ayındayız, Mersin, Antalya şimdi sıcaktır ama biz burada karda kayıyoruz." ifadesini kullandı.

Adem Aslan, bazı illerde sıcak hava nedeniyle insanların evlerinden dahi çıkamadığını dile getirerek, kalın elbiseler giyerek kaymanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

Bölgede hayvancılık yapan ve yeğenlerini kayak keyfi için yaylaya götüren Erdal Aslan, köyden belirli bir noktaya kadar minibüsle ilerlediklerini daha sonra yürüyerek yaylaya ulaştıklarını söyledi.

Her yıl çocukları doğanın ve karın tadını çıkarmaları için yaylaya götürdüklerini anlatan Aslan, şunları söyledi:

"Burada çocuklar karda eğleniyor, kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Hem besicilik yapıyoruz hem de çocuklarımızı farklı bir etkinlik olması için zaman zaman buraya getirip karda kaymalarını sağlıyoruz. Buranın rakımı yüksek hava serin ve görüldüğü gibi kar hala var. Çocuklar hem doğada geziyor hem de karda kayarak güzel bir gün geçiriyor. Temmuz ayının ortasında karda kayma şansını yakalayabiliyorlar."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Şırnak'ta Temmuz Ayında Kar Keyfi - Son Dakika

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