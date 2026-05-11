Sırrı Süreyya Önder Adına Memleketi Adıyaman'da Park ve Okuma Salonu Açıldı

(ADIYAMAN) – Adıyaman Belediyesi ve hayırsever iş insanı Abdulgani Binici'nin katkısıyla yapılan "Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu" törenle hizmete açıldı. Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir açılışta, "Adıyaman biziz, buraya aitiz. Hayatımızın tam merkezinde her zaman Adıyaman oldu. Bu parkın üstünde çocuklar koştukça, gençler okudukça, büyüklerimiz nefeslendikçe babam yaşayacaktır" dedi.

Adıyaman Yeni Mahalle'de, Adıyaman Belediyesi ve iş insanı Abdulgani Binici'nin iş birliğiyle Sırrı Süreyya Önder'in isminin verildiği park ve okuma salonu yaptırıldı.

Sırrı Süreyya Önder Park ve Okula Salonu'nun açılışı, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder, kızı Ceren Önder Kandemir, Önder'in kardeşleri, hayırsever iş insanı Abdulgani Binici, DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, CHP, DEM Parti ve İYİ Parti il başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ile yurttaşların katıldığı törenle yapıldı. Programda, parkın yapım sürecini anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeni Mahalle Muhtarı Hasan Coşkun, parkın yalnızca sosyal bir alan olmadığını belirterek, "Bugün burada sadece bir parkın açılışını yapmıyoruz. Bugün barışa, kardeşliğe ve birlikte yaşama iradesine bir iz bırakıyoruz. Bu park, barışın sesi olmuş bir ismi yaşatacaktır. Onun savunduğu eşitlik, diyalog ve umut artık bu mahallede yaşayacaktır" dedi. Coşkun, parkın yapımına katkı sunan Abdulgani Binici ile Başkan Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ederek, "Bu alan ayrışmanın değil buluşmanın, kırgınlıkların değil kardeşliğin mekanı olsun" ifadelerini kullandı.

HAYIRSEVER İŞ ADAMI BİNİCİ: GÜZEL BİR İNSANDI

Hayırsever iş insanı Abdulgani Binici ise konuşmasında Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman için önemli bir değer olduğunu ifade ederek, "Bugün burada sadece bir parkın açılışını değil, bu toprakların yetiştirdiği çok kıymetli bir değeri, gönüllerde iz bırakmış bir memleket evladını anmak üzere bir araya geldik. O hangi makamda olursa olsun memleketini unutmayan, Adıyaman'ın sevgisini de acısını da yüreğinde taşıyan güzel bir insandı" diye konuştu.

Önder'in samimiyeti ve vicdanıyla hafızalarda yer ettiğini belirten Binici, "Bizler bugün onun adını ve hatırasını yaşatabilmek için bu parkı Adıyaman'a kazandırmanın manevi huzurunu yaşıyoruz" dedi.

ÖNDER'İN KIZINDAN DUYGUSAL KONUŞMA

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir de açılışta duygusal bir konuşma yaptı. Kandemir, "Adıyaman biziz, buraya aitiz. Hayatımızın tam merkezinde her zaman Adıyaman oldu. Bu güzel düşünceleri için Abdurrahman Başkanımıza, Gani amcama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Parkın manevi anlam taşıdığını ifade eden Kandemir, "Bu parkın üstünde çocuklar koştukça, gençler okudukça, büyüklerimiz nefeslendikçe babam yaşayacaktır" diye konuştu.

ALİ FUAT ÖNDER: ÇOCUK CIVILTILARIYA RUHU ŞAD OLACAK

Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder de ağabeyinin yaşamı boyunca barış mücadelesi verdiğini belirterek, "Sırrı Süreyya Önder bu memleketten geldi geçti. Onun anısını yaşatmak adına yapılan her işte çocuk cıvıltılarıyla ruhunun şad olacağına inanıyorum" dedi.

Ali Fuat Önder, "Hayatı boyunca kibirden, hamasetten ve riyakarlıktan uzak durdu. İlk 'barış' dediğinde taşlandı ama vazgeçmedi. Cezaevine girerken de çıkarken de yine barış dedi. Meclis'e geldiğinde yine barış dedi. Bu ülkede sadece Türklerin ve Kürtlerin değil, Ermenilerin, Alevilerin ve Yezidilerin de sesi oldu" ifadelerini kullandı.

TANHAN: ONUN NE BÜYÜK İZ BIRAKTIĞINA ŞAHİTLİK EDİYORUZ

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan da açılışın Anneler Günü'ne denk gelmesinin anlamlı olduğunu belirterek, "Eğer Sırrı abi bugün aramızda olsaydı ve kendisine ne yapılmasını istediğimizi sorsaydık eminim ki 'adıma bir kütüphane veya çocuklar için bir park yapın' derdi" ifadelerini kullandı. Tanhan, Sırrı Süreyya Önder'in "İnsan yaptığı iyilik kadar yaşar" sözünü hatırlatarak, "Bugün burada onun ne kadar büyük bir iz bıraktığına hep birlikte şahitlik ediyoruz" diye konuştu.

TUTDERE: BU TOPRAKLARIN TA KENDİSİYDİ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'ın kültürel ve toplumsal hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sırrı Süreyya Önder kelimelerle anlatılmayacak kadar büyük bir hazineydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalışma fırsatı bulduk. Samimiyeti, dürüstlüğü ve bilge kişiliğiyle herkesin takdirini kazanan bir şahsiyetti" dedi.

Önder'in barışın sembolü olduğunu ifade eden Tutdere, "Sırrı abi Gerger'den Gölbaşı'na, Çelikhan'dan Samsat'a kadar Adıyaman'ın ta kendisiydi. Bu toprakların hamuruyla yoğrulan bir barış insanıydı" ifadelerini kullandı.

Parkın yapımına Abdulgani Binici ile AYFAR Holding yöneticilerinin büyük destek verdiğini kaydeden Başkan Tutdere, "Bu eserin hayata geçmesinde çok büyük katkıları oldu. Kendilerine Adıyaman halkı adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutdere, "Adıyaman'ın desteğe ihtiyacı var. Gurbette yaşayan tüm hemşehrilerimizi kentimiz için elini taşın altına koymaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Sırrı Süreyya Önder Parkı ve Okuma Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve yurttaşlar okuma salonunu gezdi.

Programda, Sırrı Süreyya Önder'in annesi Zeliha Önder'e, oğlu Sırrı Süreyya Önder ile birlikte çektirdikleri fotoğraf hediye edildi.

AYFAR Holding yönetimine de katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi sunuldu.

Etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama etkinlikleri, çeşitli oyunlar ve sosyal aktiviteler düzenlenirken, yurttaşlara da çorba ikram edildi.