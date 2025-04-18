Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti

Sırrı Süreyya Önder\'e Geçmiş Olsun Ziyareti

TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede yoğun bakımda.

18.04.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hastaneye kaldırılmasının ardından, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için hastaneye geldi.

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle önceki gece Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumu hakkında bilgi almak ve geçmiş olsun dileklerini sunmak için TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan hastaneye geldi.

'BİZİ GÜÇLÜ KILAN BENZERLİKLERİMİZ, BİRLİKTELİĞİMİZ'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, "Valimiz konuyu çok yakından takip ediyor. Doktorlarımız, hastanemiz yakından ilgileniyorlar. Gereken her şey yapılıyor zaten. Tabii ki buradaki birlik, beraberlik, dayanışma ruhu son derece önemli aslında. Biz burada şunu görüyoruz, Sırrı Süreyya Önder'in şahsında aslında Türkiye'de bir birlik ve beraberlik ve dayanışmanın örneğini görüyoruz. Farklılıklardan ziyade bizi güçlü kılan benzerliklerimiz, birlikteliğimiz. Dolayısıyla bu anlamda da çok büyük bir anlam ifade ediyor aslında bu çerçevede. Türkiye'de biz, kim bize ne yapmak isterse istesin, Türkiye'ye dönük planlar ne olursa olsun, Türk milletinin en büyük özelliği birliğini, beraberliğini, dayanışmasını hiçbir zaman, hiçbir şekilde bozmayacaktır. Güçlenerek de devam edecektir. İnşallah bu anlamda da zaten 'Terörsüz Türkiye' diye başlayan bu çalışmalar inanıyoruz ki sonuca ulaşacaktır. Bütün arzumuz da bu yönde. Zaten bütün milletimizin de, tüm taraflarında, Sırrı Süreyya Bey'in şahsında bütünleşen bu yakın ilginin yine bir başka yansıması da aslında 'Terörsüz Türkiye' çalışmalarına bir an önce sonlanmasıyla ilgili arzunun beklentinin bir göstergesidir. Yani milletimiz artık 'Yeter' diyor. Devletimiz artık aynı şekilde 'Yeter' diyor. Bir ve beraber olma dönemi, iç çepeyi güçlendirme dönemi. Dolayısıyla bu sorunları arkamızda bırakıp artık bir ve beraber olarak ileriye bakmamız lazım. İleriye yürümemiz lazım. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. Ümit ediyoruz ki Sırrı Süreyya Bey de bir an önce sağlığına bir an önce tekrar kavuşur. Kaldığı yerden tüm çalışmalarına devam eder inşallah" dedi.

'KENDİSİNİ BÜTÜN HER KESİMDEN İNSANA, SİYASİ GÖRÜŞÜ FARKLI OLSA DA SEVDİRMİŞ BİR İNSAN'

Ziyareti sonrasında açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Burada malumunuz olduğu üzere Sırrı Süreyya Önder Bey'in rahatsızlığı dolayısıyla kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Öncelikle kendisine Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an evvel sağlığına kavuşmasını ve yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde birlikte çalışmayı ümit ediyoruz. Cenab-ı Allah acil şifalar versin. Daha önce DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncel Bakıran Beyefendi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerimizi iletmiştik. Ancak bugün de kendisini hastanede bizzat ziyaret etmek istedik ve bu ziyareti gerçekleştirdik. Tabii ki kendisi vatanını, milletini, bayrağını seven bir kimseydi. Bir dava adamı, davası uğrunda fedakarlıkta bulunmuş, bedel ödemiş insan. ve aynı zamanda sevecen kişiliğiyle, samimiyetiyle, güler yüzüğüyle, huyuyla, ahlakıyla kendisini bütün her kesimden insana, siyasi görüşü farklı olsa da sevdirmiş bir insan. Dolayısıyla gerçekten de değerli bir şahsiyet. Bu nedenle bizler de bu rahatsızlığını duyduğumuzda, bu özelliklerini bildiğimiz için gerçekten de büyük üzüntü yaşadık. Kendisinin biraz önce de söylediğim gibi bir an önce şifasına kavuşmasını, tekrardan meclisteki çalışmalarına, siyasi çalışmalarına dönmesi için dua ediyoruz. ve bir kez daha bütün aile, efradına, sevenlerine ve tabii ki parti camiasına, siyasette yol yürüdüğü arkadaşlarına da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sizlere de ilginiz için teşekkürler ediyorum. Ziyaretimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

TBMM Dışişleri Komisyonu, Sırrı Süreyya Önder, Fatih Erbakan, Fuat Oktay, Politika, Sağlık, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var Adliyeye sevk edilen suç makinelerinden pişkin sözler: Düğün alayı mı var?
Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama Uzman çavuşa uyuşturucu madde ticaretinden tutuklama
Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun rotası belli oldu Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun rotası belli oldu
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun lig maçları ertelendi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun lig maçları ertelendi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi
Yeni sezonda uygulanacak TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu Yeni sezonda uygulanacak! TFF, Süper Lig için yabancı kuralını duyurdu
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım

15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
14:09 Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı Dehşet anları saniye saniye kamerada Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
20:21 Anlaşma sağlandı Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig’de Anlaşma sağlandı! Zeki Çelik, yeni sezonda Premier Lig'de
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:37 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
19:31 Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
18:44 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
18:29 Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 16:40:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'e Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement