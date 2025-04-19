Sırrı Süreyya Önder\'e geçmiş olsun ziyaretleri

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavisinin sürdüğü Şişli'deki hastaneyi ziyaret etti.

Ziyarette Önder'in ailesine "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, sağlık durumuna ilişkin hastane yetkililerinden bilgi alan Öztürkler, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nin ve Kıbrıs Türk halkının "geçmiş olsun" dileklerini ana vatanda paylaştıklarını belirten Öztürkler, "Değerli Başkanvekilimiz her şeyden önce çok önemli bir insan, değerli bir siyasetçi, uzlaşı kültürü ve insani değerleri örnek alınacak bir kişi. İnşallah en yakın zamanda sağlığına kavuşması en büyük temennimiz." dedi.

Sanatçılar Bingöl ve Kaynarca'dan ziyaret

Sanatçılar Yavuz Bingöl ve Oktay Kaynarca da Önder'in tedavisinin sürdüğü hastaneye geldi.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Kaynarca, Önder'in, ülkenin kardeşliğini, barışını, aydınlık geleceğini temsil eden bir duruşa sahip olduğunu kaydederek, "O yüzden herkes için çok değerli ve hepimizin duası onunla. İnşallah kalkacak, o sevimli yüzüyle, umut veren tavrıyla herkese el sallayacak ve kaldığı yerden devam edecek diye umuyoruz." ifadesini kullandı.

Bingöl de aynı duyguları paylaştığını dile getirerek, "Yattığı yerde bile bütün Türkiye'yi birleştirdi. Herkes dua ediyor. Bu kadar duayla ben ayağa kalkacağını düşünüyorum. Bu ülke barışı tatmadan, barışa kavuşmadan bizi bırakmayacağını düşünüyorum." diye konuştu.