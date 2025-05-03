Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti

Sırrı Süreyya Önder\'e Taziye Ziyareti

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından siyasiler ve yakınları hastaneye geldi.

03.05.2025 18:57
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları ve siyasiler, taziye için hastaneye geldi.

Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne gelenler arasında, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ile bazı milletvekilleri, partililer ve sanat camiasından isimler yer aldı.

Ziyaretçiler, Önder'in annesi Zeliha Önder ve kızı Ceren Önder Kandemir ile bazı aile bireylerine başsağlığı diledi.

Öte yandan, hastanede beklediği sırada Önder'in vefat haberini alan annesi Zeliha Önder, fenalık geçirdi.

Bazı vatandaşlar da Önder'in vefat haberinin duyulmasının ardından hastane önünde toplandı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan'da saat 22.41'de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

"Aort Diseksiyonu" tanısı konulan Önder'e, aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi ile tek damar baypas ameliyatı yapılmış ve Önder yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden 28 Nisan'da yapılan açıklamada, Önder'in hayati tehlikesinin arttığı ve reflekslerinin azaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'e Taziye Ziyareti - Son Dakika

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