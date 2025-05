Sırrı Süreyya Önder'e Veda

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için paylaştığı taziye mesajında,"Sırrı Süreyya Önder barışçıl bir insandı. Bu tutumunu hem siyasette hem de Meclis'teki ilişkilerinde görmek mümkündü. Güleryüzlü, hazırcevap, samimi ve insani tarafı güçlü bir insandı" dedi.

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, hayatını kaybetti. Önder'in vefatının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kendisiyle düşüncelerimizde çoğu zaman paralellik olmadı, eleştirdiğim de çok olmuştur. Ama şunu da açıkça söylemeliyim: Sırrı Süreyya Önder barışçıl bir insandı. Bu tutumunu hem siyasette hem de Meclis'teki ilişkilerinde görmek mümkündü. Güleryüzlü, hazırcevap, samimi ve insani tarafı güçlü bir insandı. Aynı dönemde Meclis'te görev yaptığımızda da her zaman saygılı, insani ve esprili bir ilişki kurduk. Hatta en son sağlık sorununu yaşamadan önceki hafta berberde karşılaştık. Her zamanki esprili haliyle, kel olmama vurgu yaparak 'Sayın Bakan, sen berbere para mı veriyorsun?' diye takıldı. Ben de 'Başkanım, saçım az olduğu için yarı parasını alıyorlar' dedim. Birlikte güldük… Siyasi farklılıklarımız olsa da, onun insani yönünü ve barışçıl duruşunu her zaman takdir ettim. Allah rahmet eylesin."