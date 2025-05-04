Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için cenaze namazı kılındı, kalabalık katılım oldu.

04.05.2025 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne cenaze namazı kılındı.

Tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Törenin ardından, Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne getirildi.

Cenaze namazına, Önder'in ailesi ve yakınları, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti, CHP ve DEM, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanlarından Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Ahmet Türk, İstanbul Valisi Davut Gül, siyasiler ve sanatçılar katıldı.

Namazı, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti üzerine, ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı

Önder için, ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazı, Sırrı Süreyya Önder'in vasiyeti üzerine, ilahiyatçı İhsan Eliaçık kıldırdı.

Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA

Sırrı Süreyya Önder, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:37:43. #7.12#
SON DAKİKA: Sırrı Süreyya Önder'in Cenaze Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.