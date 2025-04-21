Sırrı Süreyya Önder\'in Sağlık Durumu Ciddi

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş açıklama yaptı. Çiftçi, "Ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik. Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. Hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte" dedi.

TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili Prof. Dr. Çavlan Çiftçi ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş hastanenin önünde açıklama yaptı.

'SAĞ KALBİN BELİRGİN BİR ŞEKİLDE KASILMAYA BAŞLADIĞINI GÖRDÜK'

Çavlan Çiftçi, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder 6'ncı gününde hayati tehlikesi halen çok yüksek riskleriyle birlikte devam etmektedir. Aslında Sayın Sırrı Önder'in cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından toraksın açılması işlemi yapılmıştır. Açıldığında ameliyat yerinde herhangi bir kanamanın olmadığı, herhangi bir infeksiyonun olmadığı ve cerrahi alanların temiz olduğu görülmüştür. Farklı olarak ameliyatın ilk yapıldığı gün sağ kalbin kasılmadığını ifade etmiştik. Sağ kalbin belirgin bir şekilde kasılmaya başladığını gördük. O günden beri hastamızın hemodinamisi stabil, tansiyonu iyi, arter trasesi güzel ve tabi ki tama yakın olmasa da sağ kalp kasılmaya başlamıştır ve belirgin bir fark vardır. Dün ise hastamızın cerrahi direnlerinden bir miktar kanama olunca ikinci bir revizyon işlemi daha yapılmıştır. Bu revizyon işleminde yine cerrahi alanların tamamen temiz olduğu sadece sternumdaki dikişlerin altından alt uçtan bir miktar kanama olduğu görülmüştür. Bunlar da kalp cerrahımız vasıtasıyla birtakım cerrahi tekniklerle gayet güzel kapatılmıştır. Şu an hastamızın hemodinamisi stabildir. Tansiyonu iyi ancak ecmo desteği ve inotrop desteği devam etmektedir. Fakat hastamızın nörolojik durumuna gelince biliyorsunuz ilk andan itibaren hastamızın şuuru kapalı. Hastamızın şuuru halen kapalı ve refleksleri istediğimiz seviyede değil. Bu hastamızın nörolojik değerlendirmeleri halen devam etmekte. Beyin kan akımı iyi durumda. Ama diğer nörolojik çalışmalara devam etmektedir. Bu açıdan aslında nörolojik olarak baktığımızda hastamız bizleri ciddi endişelendiriyor. Bu açıdan hastamızın son derece yüksek riskli buluyoruz. Bu yüzden ciddi bir zamana ihtiyacımız var. Uyutma süremizle ilgili 10 ile 40 gün belki o yanlış anlaşıldı. Ecmo'nun kalabilme süresi 10 günde olabilir, 40 günde olabilir. Hastanın bizim ihtiyacımıza bağlı yoğun bakımdaki hocalarımızla birlikte vereceğimiz bir karar bu" dedi.

'NÖROLOJİK OLARAK BELLİRSİZLİĞİNİ KORUYOR'

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, "Cumartesi günü yaptığımız işlem bizim aslında planlı bir işlemimizdi. Biz ilk çıktığımızda göğsün cilt altını kapattık ama kemiği kapatmamıştık. Açtığımızda bizim içinde sürpriz oldu. Sağ kalp kısmı olarak kasılmaya başlamıştı. Bu aslında iyi haberdi. Staning dediğimiz kalbin etkilenmesi yavaş yavaş açıldığını gösteriyor. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor aslında. Sağ kalp kasıldı artık ecmoyu, solda da kasılma vardı deyip ecmoyu sonlandıralım mı? Hayır. Halen kalp güçsüz. Halen o vücudun dolaşımını üstlenebilecek kadar değil. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Desteğimiz devam ediyor. Kalbi destekleyicileri ilaçları azaltıyoruz. Hemodinamik olarak iyi bir stabiliteyi yakaladık. İç organların durumu iyi, böbrek iyi, karaciğer iyi. Ama önümüzde daha uzun bir yol var ama kalp açısından kısmi de olsa bir iyileşmeye gidişimizi söyleyebilirim. Süreç beklendiği gibi gidiyor aslında. Bu da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Ama birçok parametre var. Her şeyi ince ince düşünerek ayarlayarak, birçok arkadaşımızla tedaviye katılarak götürüyoruz. Gidişat kalp açısından söylemek gerekirse iyiye gidiyoruz. Nörolojik olarak hakikaten belirsizliğini koruyor. Size net olarak bununla ilgili bir şey söylememiz mümkün değil. Çünkü bununla ilgili görüntüleme yapamıyoruz. Yapabildiğimiz görüntülemelerde de evet bir hocamızın da dediği gibi beyinde bir kan akımı gördük. Arkadaşlar var dedi. İlk planda şartları da zorlayarak bir görüntüleme yapmayı istiyoruz. Ama ne zaman yaparız nasıl yaparız bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

'CERRAHİ ALANLARDA KANAMA VE ENFEKSİYON YOK'

Kalbi takip ettiklerini belirten Sağbaş, "Onu ekolarla takip ediyoruz. Eko da sağ kalbin ve sol kalbin kasılmasının iyi olduğunu görürsek kalbin kasılma gücünü arttıran innotropik desteklerini de yeterli miktarda azaltabilirsek o zaman ecmo desteğini azaltabileceğiz. Yeni bir operasyon yok. Göğsü kapattık. Şu an tekrar açılmamak üzere göğüs kapalı. Kanamamız yok. O konuda tekrar ameliyatı yok. Ekolarla baktık herhangi bir yırtık kanama yok. Baypası çalışıyor. Cerrahi alanlarda kanama yok, enfeksiyon bulgusu yok. Baştan beri hep söylüyoruz. Size bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz. O yüzden günlük açıklamalarla gidebiliriz. Önümüzde halen uzun bir yol var" dedi.