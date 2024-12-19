Sisi: Filistin'in Ayrılmasını Reddettik - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sisi: Filistin'in Ayrılmasını Reddettik

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmasına karşı olduklarını duyurdu.

19.12.2024 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'nin birbirinden ayrılmasını reddettiklerini bildirdi.

Sisi, başkent Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin "Gazze ve Lübnan" konulu oturumunda konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ni birbirinden ayırma ve Filistin halkını topraklardan göçe zorlamayı hedefleyen her türlü planı reddettiklerini dile getiren Sisi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin ise "7 Ekim 2023'ten beri yaşananlar, uluslararası ve insancıl tüm sınırları aşmış durumda." diye konuştu.

Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ölen Filistinlilerin sayısının 45 bini aştığı ve Gazze Şeridi'ndeki altyapının yüzde 70'inden fazlasının yok edildiğini hatırlatan Sisi, Filistin halkının topraklarına geri dönme hakkının zaman aşımına uğramayacağını ifade etti.

İsrail'in ateşkesi engelleyen tutumunun son bulmasıyla Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunan Sisi, Lübnan'la ilgili şunları kaydetti:

"Lübnan'da yeniden imarı sağlayacak mali destek için çabaların artırılması gerekir. Lübnan ordusunun da ülke topraklarının tümünde kontrolü ele alması gerekir."

İsrail'in Suriye egemenliğini açıkça ihlal ettiğini belirten Sisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yanı sıra istikrar ve egemenliğini hedef alan İsrail saldırılarını kınadı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başarılı olmasını sağlayacak her türlü çabaya desteklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Filistin, İsrail, Lübnan, Güncel, Dünya, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sisi: Filistin'in Ayrılmasını Reddettik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sisi: Filistin'in Ayrılmasını Reddettik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.