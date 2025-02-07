Sisi ve Guterres'ten İki Devletli Çözüm Vurgusu

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Filistinlilerin topraklarından göç ettirilmelerini reddettikleri ve "iki devletli çözümün zorunlu olduğunu" vurguladığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Sisi ile telefonda görüştü.

Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama, esirlerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın ulaşmasını kolaylaştırma çabalarının ele alındığı görüşmede, Lübnan'daki durumla ilgili gelişmelere de değinildi ve ülkede istikrarın yeniden tesis edilmesi için İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının kalıcı kılınmasının önemine işaret edildi.

Gazze Şeridi'nde normal yaşamın yeniden sağlanması için yeniden inşa operasyonlarının başlatılmasının hızlandırılması gerektiğini ve bu bağlamda Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin tahliyesini ve yerlerinden edilme girişimlerini reddettiklerini vurguladıkları ifade edilen görüşmede, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin kendi topraklarında kalmaları ve uluslararası toplumun bu konuda ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirildi.

İki devletli çözüme, 4 Haziran 1967 çizgisinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini kurmak suretiyle ulaşılması gerektiğini belirten Sisi ve Guterres, mevcut aşamada uluslararası toplumun yaklaşımı ve eylem odağının bu olduğuna dikkati çekti.