Sisi ve Pezeşkiyan'dan Barış Vurgusu

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KAHİRE, 20 Aralık (Xinhua) -- Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan perşembe günü Kahire'de gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgede barışı yeniden tesis etme çabalarını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 11. Zirvesi sırasında yapılan görüşmede Sisi, bölgesel gerginliklerin düşürülmesinin ve tırmanmasının önlenmesinin önemini vurgulayarak tüm tarafları, bölgeyi Ortadoğu'daki ve dünya genelindeki barış ve güvenlik üzerinde ciddi yansımaları olabilecek tehlikeli çatışmalardan korumak için akıllıca hareket etmeye çağırdı.

Toplantıda ayrıca Filistin'deki duruma da değinilerek Mısır'ın ateşkesi uygulama ve bölgeye insani yardım ulaştırma çabaları gözden geçirildi.

İki taraf ayrıca Lübnan ve Suriye'deki gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

Pezeşkiyan zirve sırasında D-8 ülkelerinin İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik "saldırılarına" son vermek için somut ve pratik adımlar atması gerektiğini vurgulamıştı.

Pezeşkiyan 11 yıl aradan sonra Mısır'ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı oldu.