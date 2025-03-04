Şişli Belediye Başkanı'ndan CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki - Son Dakika
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Şişli Belediye Başkanı'ndan CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, bu durumun partinin ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yönelik olduğunu ifade etti. Ayrıca, 23 Mart'taki ön seçim için önemli bir durak olduğunun altını çizdi.

04.03.2025 14:58  Güncelleme: 15:02
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(İSTANBUL)- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, belediyenin mart ayı meclis toplantısında CHP'li belediyelere yönelik operasyonları eleştirerek, "Bu operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partimizin, bu toplumu ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yöneliktir. Bizler irade ve yetkiyi sadece halktan alırız. Yargı mekanizmasının aldığı siyasal kararlarla, gözaltılarla, soruşturmalarla ne bizleri ne de yol arkadaşlarımızı ne de bize inanan milyonları yıldıramazsınız, yıldıramayacaksınız" dedi.

Şişli Belediye Meclisi'nin mart ayı toplantısı yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi. Ayrıca konuşmasında ilçede hayata geçirilen icraat ve projelere değinen Şahan, Cumhurbaşkanlığı ön seçimiyle ilgili çağrıda bulundu.

"BİZLER İRADE VE YETKİYİ SADECE HALKTAN ALIRIZ"

Şahan, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin "Bu operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partimizin, bu toplumu ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yöneliktir. Meclislerimizde diri tuttuğumuz eşit yurttaşlık bağımıza yöneliktir. Bizler irade ve yetkiyi sadece halktan alırız. Demokrasimizi en çok yıpratmış olan son zamanlarda adaletin adalet dağıtma işlevini kaybetme algısıdır. Siyasi yargılama süreçleridir. Yargı mekanizmasının aldığı siyasal kararlarla, gözaltılarla, soruşturmalarla ne bizleri ne de yol arkadaşlarımızı ne de bize inanan milyonları yıldıramazsınız, yıldıramayacaksınız" diye konuştu.

"Sinan Gökçe, eğer CHP'yle yürümeseydi bugün tutuklu olmayacaktı"

11 Şubat'ta aralarında aralarında başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de olduğu bir soruşturmada 10 CHP'linin tutuklandığını ve bunlardan birinin Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe olduğunu aktaran Şahan, şöyle konuştu:

"Kendisi sanatçıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda 6 yıl öğretmenlik yapmıştır. Bu devletin okullarında öğrenci yetiştirmiştir. Sinan arkadaşımız 11 Şubat'ta gözaltına alındı, bugün Silivri'de tutuklu. Çok net söylüyorum: Sinan Gökçe, eğer CHP'yle yürümeseydi, CHP sıralarında meclis üyesi seçilmeseydi, bugün tutuklu olmayacaktı. 8 aylık evladından ayrı kalmayacak; ailesinin yanında, işinin başında olacaktı. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Halk Partimizin, bu toplumu ortak değerler etrafında birleştirme siyasetine yöneliktir. Meclislerimizde diri tuttuğumuz eşit yurttaşlık bağımıza yöneliktir."

"Türkiye ittifakına dönüştürdük"

2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'İstanbul İttifakı' diyerek büyük bir kardeşlik hamlesi başlattığını ve milletin rızasını aldığını ifade eden Şahan, "2024 yılı yerel seçimlerinde de hep birlikte bunu 'Türkiye İttifakı'na dönüştürdük. Ülkemizi çatışmacı, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici dilden uzak tutan siyasetin önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Şahan şöyle devam etti:

"23 Mart önemli bir durak"

"Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin evidir. Baba ocağıdır. Genel Başkanımızın da dediği gibi baba ocağının kapısı herkese açıktır. Dünyada örneği görülmemiş bir demokrasi şölenine, partimizin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceğimiz ön seçimimize tam 20 gün kaldı. Başladığımız iktidar yolculuğunda 23 Mart önemli bir durak.

"İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur"

Demokrasimize, hukuk devletine ve halkın iradesine sahip çıkmanın yolculuğudur. Bu yolu Ekrem Başkanla beraber yürümek, tüm taşlarına dikenlerine rağmen, onurdur, gururdur. Çünkü bu yürüyüş, her gün karşımıza çıkan sistemsizliğe, demokrasimizdeki daralmaya, siyasi kültürümüzdeki bozulmaya karşı bir vicdan yürüyüşüdür. İktidar yolculuğumuz tarihe geçecek bir yolculuktur.

Kentsel dönüşüm çalışmaları

Feriköy'de imzaladığımız alanlar var. Kurtuluş'ta var imzaladığımız alanlar. Meşrutiyet Mahallesi'nde var. İmzaladığımız bölgesel alanlar var, kat karşılığı sözleşme alanları var. Dönüşmeye gireceğiz yani. Ama bunlar bugünden yarına olmaz. Planını yapacağım, sürecini ilerleteceğim, aktörünü bulacağım, vatandaşa anlatacağım, mahalleye anlatacağım. Tepeden inme kararlarla kentsel dönüşüm ve planlamayı ve bu ülkenin deprem sorunu çözmeyi düşünüyorsanız, şimdiye kadar ki yapılan tüm merkez siyaseti üzerinden yapılan kentlere müdahale böyleydi. ve onun için bu haldeyiz. Dolayısıyla bu konuda emin olun, rahat olun. Bilmediğiniz, eksik bildiğiniz, birbirimizi tamamlamamız gereken bir yer varsa da benim makam odam açıktır, beraber oturur anlatırız."

Kaynak: ANKA

Resul Emrah Şahan, Yerel Yönetim, Belediye, Politika, 23 Mart, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediye Başkanı'ndan CHP'li Belediyelere Yönelik Operasyonlara Tepki - Son Dakika

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