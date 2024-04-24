Şişli Belediyesi 23 Nisan'da Bayrak Yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şişli Belediyesi 23 Nisan'da Bayrak Yürüyüşü düzenledi

Geniş Video İzle

Şişli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Cumhuriyet Yolu'nda Yürüyoruz' temalı 'Bayrak Yürüyüşü'ne binlerce Şişlili katıldı. Şişlililer Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Demokrasi Parkı'na kadar süren yürüyüş boyunca Halaskargazi Caddesi kırmızıya boyandı.

24.04.2024 11:56  Güncelleme: 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) Şişli Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Cumhuriyet Yolu'nda Yürüyoruz" temalı "Bayrak Yürüyüşü'ne Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve binlerce Şişlili katıldı. Şişlililer ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk Evi Müzesi'nden Maçka Demokrasi Parkı'na kadar süren yürüyüş boyunca Halaskargazi Caddesi kırmızıya boyandı.

'Bayrak Yürüyüşü', Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Evi Müzesi önünde toplanan binlerce Şişlilinin katılımıyla saat 19.00'da başladı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan çocuklarla birlikte kortejin en önünde yer alırken, ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşlar da Maçka Demokrasi Parkı'na doğru aynı anda yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca kortejde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bando ekibinin çaldığı 23 Nisan ve Cumhuriyet marşlarına eşlik eden Şişlililer büyük coşku yaşadı.

"BÜTÜN PARKLARIMIZDA ÇOCUKLARA YÖNELİK BÜYÜK ETKİNLİKLER YAPTIK"

Yürüyüş öncesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kapsamında Şişli'de gerçekleşen etkinliklere ilişkin basın mensuplarına konuşan Başkan Şahan, "Bugün çok önemli bir gün. Atamızın tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Buna yakışan bir şekilde Şişli'de kutlamaya çalışıyoruz. Bugün bütün parklarımızda çocuklara yönelik büyük etkinlikler yaptık. Çok

büyük katılımlar oldu. Şişli'nin çocukları sokakta oyun oynamayı, vakit geçirmeyi çok istiyor. Onların bu ihtiyacını duyuyoruz ve bu tür etkinliklere daha da devam edeceğiz. Biz Şişli'de çocuklar için çalışacağız." dedi.

"ÇOCUKLARIMIZI EŞİTLEMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Şişli'de çocukları eşitlemek için çok çalışacaklarının altını çizen Şahan, şunları söyledi:

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi, son 5 yıldır kreşler açıyor, anne kartlar veriyor. Bunları ilçelerde de devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönem yurttaşı güçlendiren, çocuklarımızın bu kentte daha rahat oynadığı, daha rahat vakit geçirdiği; dünyadaki akranlarıyla eşit olabildiği koşulları sağlamak bizim öncelikli görevimiz olacak. Bunun için çabalıyoruz.

HADİSE KONSER VERDİ

Öte yandan yürüyüşün ardından Maçka Demokrasi Parkı'nda 23 Nisan coşkusu, DJ Ersin'in özel şovu ve sevilen sanatçı Hadise'nin konseriyle devam etti. Sanatçı Hadise "Feryat" şarkısıyla başladığı konserini "Mesajımı almıştır o" ve "Prenses" şarkılarıyla sürdürdü. 22 parça seslendiren sanatçı, 82 dakika sahnede kaldı.

Şişli Belediyesi 23 Nisan\'da Bayrak Yürüyüşü düzenledi
Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Şişli Belediyesi, 23 Nisan, Çocuk, Şişli, Yaşam, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli Belediyesi 23 Nisan'da Bayrak Yürüyüşü düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
10:31 Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Bu pazar seçim olsa hangi parti yüzde kaç oy alır? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız’ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı Gelen tepkiler üzerine istifa etmişti: Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız'ın yüksek lisans diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı
11:25 Oyuncu Nihal Menzil’in hayat hikayesi yürek sızlattı 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş Oyuncu Nihal Menzil'in hayat hikayesi yürek sızlattı! 18 ay evli kaldığı eşi feci şekilde can vermiş
11:24 Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı Ev sahibi, evinden çıkarmak istediği kiracısının kanalizasyon giderini tıkadı
11:22 Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi Güneşlenen adam, son nefesini sahilde verdi
11:13 İstanbul’da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı 20 gözaltı İstanbul'da 60 milyon liralık lüks otomobil kaçakçılığı! 20 gözaltı
11:03 Ahmet Çakar’ın “Bu akşam ölecek“ dediği Ümit Özat, deliye döndü Ahmet Çakar'ın "Bu akşam ölecek" dediği Ümit Özat, deliye döndü
10:53 Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı Eşi kapıyı geç açınca şüphelendi, mutfak tezgahının altında yakaladığı arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 12:53:40. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli Belediyesi 23 Nisan'da Bayrak Yürüyüşü düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement