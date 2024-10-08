Şişli Belediyesi\'nden Temiz Şişli Hareketi

Güncel

Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Şişli Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent için Temiz Şişli Hareketi'ni başlattı. Temizlik aracı filosunu öz kaynaklarıyla satın alınan 67 yeni çöp aracı ile güçlendiren Şişli Belediyesi, ilçe genelindeki çöp konteyneri sayısını da 3 kat artırarak 5 bine çıkardı. Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Gündüz 3,5 milyon, gece 270 bin nüfusa sahip Şişli'de biz sadece Şişlilerin çöpünü değil, İstanbul'da yaşayan her beş kişiden birinin de çöpünü temizliyoruz" dedi.

Şişli Belediyesi tarafından başlatılan "Temiz Şişli Hareketi" kampanyası kapsamında yapılan çalışmalar ve yeni araç filosu için tanıtım toplantısı düzenlendi. Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gerçekleşen programa Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da katıldı. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Şahan, "Kente yönelik temizlik işlerini, belediyenin mecburen yaptığı, rutine bağladığı bir iş olmaktan çıkarıyoruz. Bunun yerine belediye ile yurttaş arasında yeni, dayanışmacı, sorumluluğa dayalı bir toplumsal sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı bir seferberlik hali olarak tarif ettik. Adını da Temiz Şişli Hareketi koyduk" dedi.

"20 yıldır giderek artan bir taşeronlaşma neticesinde, Cumhuriyet'in kadim kurumlarının adeta kolonları kesilmiştir. Biz belediye olarak hizmet verebildiğimiz; yurttaşın da hak ettiği hizmeti alabildiği, böylece hep birlikte özgüven kazandığımız, güçlendiğimiz bir Türkiye istiyoruz" diyen Şahan, yeniden kamu hizmeti anlayışını yüceltmenin ilk adımı olarak belirledikleri Temiz Şişli Hareketi'ne ilişkin şunları söyledi:

"Atık toplama operasyonunu tekrardan ele alarak altyapımızı güçlendirdik. Her gün en az bin 400 kilometrelik bir yol yaparak bu operasyonu tamamlıyoruz. Bu, belediyemizin temizlik işleri müdürlüğünde çalışan emekçi kardeşlerimizin tam 28 günde dünyayı bir tur dolaşacak kadar yol yapıyor olması demek. Bu rakam Şişli'de girilmedik sokak, cadde, bulvar bırakılmaması demek. 10 yıl içerisinde atık miktarını azaltıp geri dönüşüm bilincini artıracağız. Bu kentte yaşama başlayan bebekler, bu kentte okula giden çocuklar, bu kentte tüm ömrünü geçirmiş kıymetli büyüklerimiz var. Onların sağlığı, tüm hanelerin sağlığıdır. Temizlik, bir halk sağlığı meselesidir. İstanbul Planlama Ajansı ile iş birliği kurarak Temiz Şişli Hareketi eylem planını hazırladık.

"Kesintisiz hizmet verilecek"

Daha hızlı bir yönetim anlayışını hedefleyerek ilçemizde bir ilki gerçekleştirdik. Şişli TİM ekibini kurduk. Bu ekip 7/24 kesintisiz hizmet verecek. Şişli TİM ekibi arkadaşlarımızı burada da görebilirsiniz. Açık ve kapalı kamusal alanlarımızda günlük ve haftalık olmak üzere temizlik seferberliği başlattık. Kentimizdeki dar ve yokuşlu sokaklara erişimi artırmak amacıyla Gezen Konteyner adını verdiğimiz yenilikçi hizmet araçlarını filomuza ekledik. 5000 yeni konteyner yatırımı yaptık.

"Hizmetlerimizi kesintisiz sürdüreceğiz"

Şişli Belediyesi olarak sadece bu kentte yaşayanların değil, İstanbul'da yaşayan her beş kişiden birinin çöpünü temizliyoruz. Biz, belediye olarak hizmetlerimizi kesintisiz şekilde sürdüreceğiz. Yurttaşlarımızdan tek beklentimiz ve isteğimiz ise bu kentin temiz tutulması için hareket etmeleridir. Buradan duyurmak isterim ki, birlikte yaşam kurallarına uymayan her kim olursa olsun belediye olarak 'Kabahatler Kanunu'nu esas alarak gerekli tespiti yapıp ceza sistemini devreye sokacağız. Teşvik kapsamında Şişli'de 'Temiz İş Yeri' ve 'Temiz Esnaf' protokolleri yaparak ödül ve destek mekanizmalarını yakın bir dönemde hayata geçireceğiz."

Temizlik araç filosu yenilendi

Temiz Şişli Hareketi doğrultusunda daha hızlı ve etkili çözüm sunmak için harekete geçen Şişli Belediyesi, 5 bin yeni çöp konteyneri alarak konteyner sayısını 3 katına çıkardı. Bunun yanı sıra öz kaynaklarıyla temizlik filosuna da 67 yeni çöp aracı kazandırdı. Bu kapsamda 35 çöp kamyonu, 11 arazöz, 4 süpürge aracı, 1 hidrostatik süpürge, 8 çöp taksi, 4 çift kabin kamyonet ve 4 damperli kamyon satın alındı.