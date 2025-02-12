Şişli Belediyesi, YKS Sınav Ücretlerini Karşılayacak

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ŞİŞLİ Belediyesi, eğitim alanındaki sosyal destek projeleri kapsamında 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek ve Şişli'de ikamet eden öğrencilerin sınav ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Başvurular belediyenin resmi web sitesi üzerinden yapılacak.

Şişli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sınav kaydını tamamlayan öğrenciler, ÖSYM başvuru belgesi, başvuru ücretinin ödeme makbuzu ve gerekli evraklarla birlikte Şişli Belediyesi'nin Çözüm Merkezi'ne ya da açıklanan YKS başvuru web adresinden başvurularını yapabilecek.

ŞAHAN: SINAV BAŞVURU ÜCRETİ DESTEĞİMİZİ BAŞLATIYORUZ

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşım yapan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, "Üniversite yolunda Şişli öğrencilerimizin yanında. 2025 yılında YKS'ye girecek, Şişli'de kayıtlı lise son sınıf öğrencilerimize sınav başvuru ücreti desteğimizi başlatıyoruz. Sevgili gençler başvurularınızı, online olarak yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU KOŞULLARI AÇIKLANDI

Şişli Belediyesi tarafından başvuru koşulları resmi web sitesi üzerinden şu şekilde açıklandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ikamet adresi Şişli'de olmak, lise son sınıf öğrencisi olmak, üniversite sınavına ilk kez girecek olmak". Başvurular için gerekli belgeler ise, "Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ikametgah belgesi, geçerli öğrenci belgesi, YKS Başvuru belgesi ile birlikte ödendi makbuzu ve banka hesap bilgilerinin paylaşılması."

SINAV KAYGISI ATÖLYESİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Şişli Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilerin sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olabilmek amacıyla 'Sınav Kaygısı Atölyesi' düzenleyeceğini duyurdu. Belediye resmi kaynaklarının açıklamasına istinaden atölye, alanında uzman isimler tarafından yürütülecek ve öğrencilere sınav stresini yönetme konusunda bilgiler sunacak. Atölyeler 12 Şubat tarihinde Gülbağ Bilimevi'nde, 13 Şubat tarihinde Halide Edip Adıvar Bilimevi'nde ve 14 Şubat'ta Mahmut Şevket Paşa Bilimevi'nde gerçekleştirilecek.